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    妨害社工師工作將「有法可罰」 恐嚇脅迫等最重判3年

    為強化社工師執業時人身安全之保障，立法院院會今（23）日三讀通過「社會工作師法」部分條文修正案。圖為台南市加強街友防疫與關懷。（資料照，台南市社會局提供）

    為強化社工師執業時人身安全之保障，立法院院會今（23）日三讀通過「社會工作師法」部分條文修正案。圖為台南市加強街友防疫與關懷。（資料照，台南市社會局提供）

    2023/05/23 13:37

    〔記者楊丞彧／台北報導〕為保障第一線社會工作師人身安全，立法院院會今（23）日三讀通過「社會工作師法」部分條文修正案，明定社會工作師依法執行業務時，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙其業務之執行，違反者可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。而社工師若遭受妨礙，或身體、精神遭受不法侵害，也明定警察機關「應」排除或制止。另增訂曾犯兒少年性剝削、妨害性隱私及不實性影像等罪者，不得充任社工師。

    民進黨立委吳玉琴等人於修法說明提到，社會工作師業務內容廣泛，其中尤以保護性社會工作師最具高壓力、高危險等特性。對於保護弱勢、貧窮及邊緣者的社會工作師來說，執行職務時經常為了解實際狀況，隻身到家庭訪視，與被服務者及其家人接觸，除涉及高度隱私外，工作內容亦觸及挑戰或質疑家庭原有權力結構，或需面臨案家防衛、拒絕、謾罵之情形，或受威脅、恐嚇、暴力等不法侵害。

    吳玉琴等人指出，有鑒於此，為保障第一線社會工作師人身安全，此次針對社會工作師執業安全進行修正，並明定相關罰則。另為強化社會工作師專業自律機制，因此也增訂社工師懲戒制度。

    修法後明定，社工師依法執行業務時，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙其業務之執行。而參考醫療法規定，對於社工師以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其業務之執行者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。若因而致社工師於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

    修法後也明定，社工師在執行法定社會暨心理評估與處置業務，或法定保護性服務，或對個人、家庭、團體、社區之預防性及支持性服務時，若有受到妨礙，或身體、精神遭受不法侵害之虞，得請求警察機關提供必要協助；若已發生上述狀況時，警察機關「應」排除或制止；涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦，所屬機關（構）、團體、事務所應提供必要之法律協助。

    而社工師除了在服務機構（單位）內，也需在外，甚至進入家庭及私領域訪視。為使社工師能安心執行業務，保障其安全，修法後也明定，社工師所屬機關（構）、團體、事務所應保障其執行業務之安全，並提供必要之安全防護措施；未提供或提供不足時，社工師得請求提供，不得拒絕。

    而立法院會也通過附帶決議，要求衛生福利部應於3個月內邀集相關部會、國內專家學者、相關工會及公協會召開會議，積極落實前揭安全防護措施，以維社工師及社會工作人員執業之安全。另建請衛福部將社會工作人員比照前述防護機制，維護其職場安全。

    而為保障社工從業人員之執業人身安全，也通過附帶決議建請衛生福利部逐年應編列足額預算，以精進社會工作人員執業安全措施及設施設備，並應強化陪同訪視機制、新進人員執業安全教育及分級訓練課程，與落實社會工作人員遭侵害事件之救濟、申訴及協助。

    吳玉琴在三讀後發言表示，社會工作師法修法從1997年上路以來歷經26年，已經是足以建立專業、自立機制的時刻。因此，此次修法建立懲戒機制及相關規範，也建立執業社工師的人身安全保障，訂定相關罰則，並要求其所屬單位應提供安全防護，以協助其人身安全。在消極條款方面，也增列兒少性剝削及妨害性私密及影像之罪。另對安全防護部分，囿於現在社工師法缺乏明確定義，也透過附帶決議，盼衛福部將社工人員一起適用本次修法，共同維護社工執業之人身安全。

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