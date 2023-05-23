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    首頁　>　政治

    侯友宜民調下滑 藍委籲整合郭台銘和團結泛藍

    國民黨立委李德維、游毓蘭、林思銘今天受訪時都認為，全黨上下應團結努力整合，一定要讓鴻海創辦人郭台銘加入團隊。圖為國民黨團首席副書記長林思銘（中）、立委李德維（右）、游毓蘭（左）23日舉行「蔡政府執政7年！詐騙橫行！抓小放大?高官包庇? 人民荷包誰顧?」記者會。（記者劉信德攝）

    國民黨立委李德維、游毓蘭、林思銘今天受訪時都認為，全黨上下應團結努力整合，一定要讓鴻海創辦人郭台銘加入團隊。圖為國民黨團首席副書記長林思銘（中）、立委李德維（右）、游毓蘭（左）23日舉行「蔡政府執政7年！詐騙橫行！抓小放大?高官包庇? 人民荷包誰顧?」記者會。（記者劉信德攝）

    2023/05/23 13:33

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨總統參選人確定徵召新北市長侯友宜，但侯的最新民調卻下滑，沒有出線慶祝行情或花車效應，國民黨立委李德維、游毓蘭、林思銘今天受訪時都認為，全黨上下應團結努力整合，一定要讓鴻海創辦人郭台銘加入團隊。

    李德維表示，從這份民調可看出國民黨的支持者變隱性，這是藍軍選民給侯友宜的期許和要求，如何謙卑面對國民黨及所有藍軍的選民，侯友宜有義務及責任爭取所有藍軍的支持，這份民調也凸顯藍軍選民的智慧，讓侯不會因為徵召而自滿，也期許侯友宜與黨內上下如何團結再一起。

    李德維說，郭台銘對台灣、對藍軍都非常有貢獻，有他的號召力和影響力，兄弟攜手合作其利斷金，既然徵召了就是要發揮共同戰力，不要再讓四年前的憾事發生，應記取當年的經驗及教訓，也相信侯友宜一定會以最大的誠心和誠意整合藍軍，因為攘外必先安內，必須團結在一起。

    游毓蘭也說，民調代表國民黨支持者的憂心，之前過分浮誇的高民調會讓人掉以輕心，侯友宜要用最誠懇、最真摯的態度去跟郭台銘甚至是韓國瑜3個人站在一起，尋求泛藍組織、郭粉、韓粉等支持，國民黨團結都未必能夠勝選，更何況分裂，唯有政黨輪替台灣才會更好。

    林思銘則說，全黨上下對郭台銘的走向都是團結整合，郭台銘在各界都受到歡迎，是重要戰力，朱立倫、侯友宜及全黨未來一定要努力，讓郭台銘加入團隊，成為最強戰隊。

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