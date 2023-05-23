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    首頁　>　政治

    im.B詐騙案滾雪球 侯友宜：民進黨不需要檢討嗎？

    侯友宜今日表示組織暴力犯罪與詐騙已經形成共生體，人民深惡痛絕，政治人物卻去使用詐團的車、房，難道「民進黨不需要去做一個檢討嗎」？（記者黃子暘攝）

    侯友宜今日表示組織暴力犯罪與詐騙已經形成共生體，人民深惡痛絕，政治人物卻去使用詐團的車、房，難道「民進黨不需要去做一個檢討嗎」？（記者黃子暘攝）

    2023/05/23 11:24

    〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙疑雲，雪球越滾越大，傳時任警政署長陳家欽、總統府前秘書長蘇嘉全曾和im.B詐騙主嫌同桌餐敘。國民黨總統參選人侯友宜今（23）日表示，詐團猖獗，擁槍自重，動不動就擄人，組織暴力犯罪與詐騙已經形成共生體，人民深惡痛絕，政治人物卻去使用詐團的車、房，難道「民進黨不需要去做一個檢討嗎」？

    侯友宜說，法律之前人人平等，無人可逍遙法外，反詐騙是全民共識，懲治詐團他絕不軟手。

    對內要如何整合鴻海創辦人郭台銘仍受矚，民眾黨主席柯文哲陣營傳有意與郭聯手，媒體追問侯未來若呈「三強鼎立」該如何應對？侯表示，柯、郭都是他的好友，尤其柯在台北市長任內雙北合作密切，大家都有共同理想與價值，要不分你我、族群、政黨，一起守護國家，愛台澎金馬這塊土地的所有人。

    傳苗栗縣長鍾東錦埋怨侯友宜「無情無義」，可能改挺郭或挺柯，侯友宜說，他跟鍾縣長「還蠻熟的」，無論是新北市還是苗栗縣，大家在市政交流上一起努力，只要朋友願意同心團結面對外部挑戰，就可以在過程中互相理解、包容、尊重彼此。

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