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    被追問兩岸論述 侯友宜：大家都在「一個中華民國底下」

    侯友宜今日受訪。（記者黃子暘攝）

    侯友宜今日受訪。（記者黃子暘攝）

    2023/05/23 11:28

    〔記者黃子暘／新北報導〕七大工業國組織（G7）聯合聲明防範中國，媒體今（23）日追問國民黨總統參選人侯友宜兩岸論述，欲了解侯是否會循國民黨論調支持九二共識，或另提新論述？侯說，他從頭到尾都反台獨、反一國兩制，大家都在「一個中華民國底下」，國有國法，中華民國有憲法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，呼籲大眾不要彼此分裂。

    侯表示，大家都在台灣這塊土地長大，不要分你我、顏色，台灣沒有顏色，台灣只有一個國家的顏色，只有一個青天白日滿地紅的國旗，希望大家攜手守護中華民國。

    此外，中國對台灣施壓，使台灣無法參加世界衛生大會（WHA），更施壓聯合國，使已獲得採訪許可的台灣記者無從領取採訪證。侯友宜指出，WHA問題多年沒有解決，台灣面對如此逆境，一定要更堅定、風雨更生信心，要自立、自信、自強，聯合更多國際友人來挺台，而台灣在困境中也要靠自己不斷往前走，呼籲大家一起努力，讓國家有機會參加WHA。

    媒體追問侯友宜9月訪美計畫，欲了解國民黨主席朱立倫是否相隨？侯未予證實，表示許多黨內駐美同仁努力在做溝通協調，最重要的是選戰步驟要規劃好如何跟美國及友善國家對接，要多多交友，朋友多多益善。

    侯指出，他積極與黨中央善意合作，一切按照選舉步驟走，希望大家同心齊力對外，朋友越交越多，也使國際友人了解台灣現狀，大家彼此合作。

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