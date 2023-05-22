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    侯友宜談「反黑金」卻同框涉賄議員 林楚茵酸：你好意思？

    民進黨立委林楚茵質疑，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜談「反黑金」，結果卻同框收賄被判刑10年的國民黨議員周勝考，真的是既諷刺、又好笑。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委林楚茵質疑，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜談「反黑金」，結果卻同框收賄被判刑10年的國民黨議員周勝考，真的是既諷刺、又好笑。（記者謝君臨翻攝）

    2023/05/22 19:20

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委林楚茵今（22）日表示，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜談「反黑金」，結果卻同框收賄被判刑10年的國民黨議員周勝考，真的是既諷刺、又好笑。林楚茵質疑，未來大選期間，侯友宜是否還會一邊與這些黑金合作，一邊用 「HOHOGPT」來迴避問題，擺明騙選票！

    「侯友宜要義正嚴詞談『反黑金』前，先問問站在你旁邊的周勝考吧！」林楚茵在臉抒發文表示，幫大家回憶一下，周勝考遭重判10年，因為他涉嫌收賄替遠雄奔走通過環評，甚至還企圖用200萬行賄其他議員。

    「要談黑金，楚茵幫侯友宜回憶。」她表示，國民黨從苗栗縣長鍾東錦到桃園市議長邱奕勝、南投縣議長何勝豐、台北市副議長葉林傳、南投縣副議長潘一全等人，要不是具有黑道背景，不然就是涉嫌恐嚇被判刑或被警方提報為治平對象，「談黑金侯友宜你好意思？」

    林楚茵說，她要問代表國民黨選總統的侯友宜，要不要先表態怎麼處理這些國民黨人？別只講空話，只敢講「向黑金宣戰」！先回頭問問站在你身邊的涉案議員吧！今天侯友宜站在涉案議員身邊，未來大選期間，是不是還會一邊與這些黑金合作，一邊用「HOHOGPT」來迴避問題，擺明騙選票！

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