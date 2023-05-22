中國施壓聯合國 拒中央社記者領取WHA採訪證

中央社駐歐記者日前申請今年世界衛生大會採訪許可並獲得批准，但今天上午前往聯合國日內瓦辦事處領取採訪證卻遭拒絕。聯合國工作人員表示，幾天前收到中國施壓不得放行台灣記者。圖為在瑞士日內瓦聯合國歐洲總部舉行的第 76 屆世界衛生大會 （WHA） 開幕式。（歐新社）

2023/05/22 17:37

〔中央社〕中央社駐歐記者日前申請今年世界衛生大會採訪許可並獲得批准，但今天上午前往聯合國日內瓦辦事處領取採訪證卻遭拒絕。聯合國工作人員表示，幾天前收到中國施壓不得放行台灣記者。

第76屆世界衛生大會（WHA）全會今天上午開議，中央社記者幾個星期之前已於聯合國媒體申請平台遞交採訪申請且繳交相關文件。由於國籍欄位為下拉式選單，沒有「台灣」或「中華民國」選項，因此記者選擇「泰國」，並在備註欄中清楚寫明記者來自「台灣（中華民國）」，並分別於5月16、17日收到許可通知。

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日內瓦時間今天上午8時，記者於聯合國日內瓦辦事處領證時，卻在入口處被告知因為中方壓力，不能進入。即使中央社記者出示接到的採訪許可，也遭到攔阻。

工作人員請中央社記者到一旁對話，明確表示「WHO不再承認台灣護照」。記者回覆，「但我們已提供所有申請記者採訪許可需要的資訊，包括中華民國台灣護照，說明我們來自台灣，並經過審查獲得許可」。

對方無奈說明，「我懂，但我們收到來自中國的壓力，中華人民共和國告訴我們需要看到中國護照，或者台灣護照加上台胞證也可放行」，「沒有台胞證就沒有許可」。台胞證是由中國當局核發，一般是給台灣民眾前往大陸地區使用，以避免使用中方不承認的中華民國護照。

記者回覆並沒有台胞證，並進一步詢問「我們是上週收到許可通知，所以他們（中國）是2天前告訴你們？他們怎麼知道我們的申請？」

對方明言，「他們（中國）知道所有的事情，我非常抱歉。」記者詢問：「要向中國報告一切嗎？」工作人員只點頭回應。

中央社重申並非官方代表，只是希望新聞自由與知情權能獲得尊重的記者，會員國身分與否並非必要。

對方無奈表示：「我們能做什麼？我想幫助你們，但我被限制住，如果讓你們進去，我會被開除。」他壓低聲音說：「中國代表也在裡面，很可惜，但我無能為力。」

工作人員表示可以嘗試向世界衛生組織（WHO）辦公室申訴，並表明希望台灣記者能夠獲准進入。

台灣被剝奪WHA觀察員身分已7年，連同台灣記者都不得其門而入。WHO秘書處在中國當局的影響之下，漠視台灣身為世界公民的一員，更傷害媒體自由與人民知情權。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）3月底在例行記者會上被詢問為何台灣人不能進聯合國大樓，法國記者拉發林（Celhia De Lavarene）甚至質疑「聯合國是否是中國在管理？」

如今看來，中國確實隨時掌握聯合國的一切動向，並能輕易將手伸進機構管理一切。

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