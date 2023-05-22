批侯友宜「大街罵人小巷道歉」 南市綠營：國民黨應公開道歉

南市議會民進黨團召開記者會，批評侯友宜大街罵人小巷道歉，要求國民黨公開道歉。（記者蔡文居攝）

2023/05/22 18:35

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨總統參選人侯友宜一句「台南人沒眼睛！」引起非議，事後侯在臉書道歉。台南市議會民進黨團今天批評侯友宜在電視上罵人，事後卻臉書表歉意，根本是「大街罵人，小巷道歉」，心中充滿的全是「傲慢與偏見」，要求國民黨應該公開嚴正道歉，還給台南市民一個公道。

台南市議會民進黨團今天下午召開「侯龍出代誌，全黨撩落去」記者會，嘲諷侯友宜、謝龍介，侯發表歧視台南的言論，而謝則在一旁陪唱雙簧。

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民進黨團總召郭鴻儀表示，過去民進黨選輸，一定會道歉反省改進，國民黨卻反其道而行，反而選輸怪選民，國民黨果然承襲了反民主的DNA，一路走來始終如一，完全沒有改變過。

副召集人陳秋宏指出，侯友宜平常不怎麼說話，平常回覆都是「侯侯做代誌」，今天總算發現侯罵人倒是接的很順，而通常隨口說出的話，往往是出自真心，也最能體現出一個人的價值觀。

幹事長蔡筱薇說，侯日前才剛提出「自由民主DNA」的說法，但他卻沒有尊重台南市民，反而嘲笑台南人對於民主的選擇，如果侯只能用貶低他人來彰顯自己的特別，那他應該要再好好檢視自己修養是否及格。

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