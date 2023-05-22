和陳正修合照不只一張？ 蔣萬安一概回「謝謝」不予正面回應

民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙集團風暴，宣布退選立委，放棄連任；民進黨台北市議員顏若芳今早在議事堂秀出，台北市長蔣萬安與im.B詐騙集團主嫌之一陳正修比讚合照，蔣下午出席活動面對媒體堵訪，一概回「謝謝」，未給予正面回應。（記者魏瑾筠攝）

2023/05/22 16:11

〔記者魏瑾筠／台北報導〕民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙集團風暴，宣布退選立委，放棄連任；民進黨台北市議員顏若芳今早在議事堂秀出，台北市長蔣萬安與im.B詐騙集團主嫌之一陳正修比讚合照，要求蔣為此道歉以示清白，蔣萬安強調「不認識」陳正修。蔣下午出席活動面對媒體堵訪，一概回「謝謝」，並未給予正面回應。

蔣萬安今赴台北市議會，針對人本交通政策、財政紀律及預算排擠、長照、人口政策、疫後產業轉型方案、台北上海城市論壇（雙城論壇）辦理情形與效益等，進行本會期第二次專案報告。顏若芳質詢時亮出蔣萬安於去年10月選舉期間與im.B詐騙集團主嫌之一陳正修比讚合照，要求蔣萬安說明兩人之間是否有政治關係或政治獻金上的連結。

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蔣萬安則一概稱不認識陳正修，並強調選舉期間太多民眾合照，不可能都問其背景；顏若芳則認為，陳歐珀已退選以示清白，有些市民也可能因為詐騙犯與蔣萬安的合照導致受騙，要求蔣萬安應公開向受詐騙民眾道歉，不過蔣萬安拒絕道歉，強調因有太多與民眾合照，要求顏若芳若有任何指控應提出具體事證，以證據顯示有民眾是因此合照才受騙。

蔣萬安今天下午出席「2024年全國中等學校運動會執行委員會揭牌典禮」時，面對媒體詢問，與陳正修合照不止一張？曾同桌吃飯一起比讚？陳正修稱先前幫忙辦過4場餐會，認為雙方認識？是否認識陳正修？會不會擔心觸及未來2024選情？蔣萬安一概稱「謝謝」。

另外，媒體詢問是否親自出席雙城論壇，蔣萬安則回應：「工作小組都在做整體的評估。」

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