陳歐珀退選捍衛清白 時力籲別嘴硬、民眾黨要求賴清德說明立場

捲入im.B詐騙案風波的民進黨立委陳歐珀22日召開記者會，宣布退出2024宜蘭立委選舉。陳歐珀強調退選是他捍衛清白的開始，但對於對社會大眾、家人及支持者所造成的困擾深感抱歉。（記者羅沛德攝）

2023/05/22 15:37

〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨宜蘭縣立委陳歐珀因捲入「im.B」詐騙集團案而宣布退出2024立委選舉，稱退選是他捍衛清白的開始。對此，時代力量發言人余佳蒨呼籲陳歐珀不要學林智堅嘴硬，而其他涉及im.B爭議的政治人物們，也應主動說明；民眾黨立委陳琬惠則認為，對於陳歐珀相關政治責任的追究必須嚴肅面對，民進黨主席賴清德也不能再迴避，必須站出來向社會說明立場。

余佳蒨表示，陳歐珀的問題不僅是接受im.B贊助的房車，在爭議被揭發後，陳歐珀先是推說「跟對方不熟」，之後才坦承「識人不明」，退選止血時不但未就說謊致歉，竟還嘴硬說要「爭清白」，跟去年林智堅因論文案退選如出一轍，都對社會做了最壞示範。

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余佳蒨呼籲陳歐珀，若真心對社會感到抱歉，應主動揭露與im.B有關的所有資料，全力協助檢調釐清案情，她也呼籲，與im.B有來往的政治人物們，應以同樣標準主動說明，切勿心存僥倖，這只會傷害政府打詐決心的公信力。

陳琬惠表示，宣布退選是陳歐珀的個人選擇，只能尊重，至於陳是否涉及刑事犯罪行為，當然也必須接受檢調偵辦。

陳琬惠也敬告賴清德，已不能再迴避，必須站出來向社會說明立場以及民進黨的後續處理，絕不能不了了之，她認為，民進黨處理陳歐珀的「態度」與「速度」，將決定國人信任民進黨政府打詐決心的程度。

陳琬惠也指出，與im.B詐騙主嫌曾耀鋒有不當往來的官員及民代，絕對不止陳歐珀，她會繼續追查相關不法行為，還給所有受害人一個公道。

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