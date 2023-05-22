為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳歐珀退選捍衛清白 時力籲別嘴硬、民眾黨要求賴清德說明立場

    捲入im.B詐騙案風波的民進黨立委陳歐珀22日召開記者會，宣布退出2024宜蘭立委選舉。陳歐珀強調退選是他捍衛清白的開始，但對於對社會大眾、家人及支持者所造成的困擾深感抱歉。（記者羅沛德攝）

    捲入im.B詐騙案風波的民進黨立委陳歐珀22日召開記者會，宣布退出2024宜蘭立委選舉。陳歐珀強調退選是他捍衛清白的開始，但對於對社會大眾、家人及支持者所造成的困擾深感抱歉。（記者羅沛德攝）

    2023/05/22 15:37

    〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨宜蘭縣立委陳歐珀因捲入「im.B」詐騙集團案而宣布退出2024立委選舉，稱退選是他捍衛清白的開始。對此，時代力量發言人余佳蒨呼籲陳歐珀不要學林智堅嘴硬，而其他涉及im.B爭議的政治人物們，也應主動說明；民眾黨立委陳琬惠則認為，對於陳歐珀相關政治責任的追究必須嚴肅面對，民進黨主席賴清德也不能再迴避，必須站出來向社會說明立場。

    余佳蒨表示，陳歐珀的問題不僅是接受im.B贊助的房車，在爭議被揭發後，陳歐珀先是推說「跟對方不熟」，之後才坦承「識人不明」，退選止血時不但未就說謊致歉，竟還嘴硬說要「爭清白」，跟去年林智堅因論文案退選如出一轍，都對社會做了最壞示範。

    余佳蒨呼籲陳歐珀，若真心對社會感到抱歉，應主動揭露與im.B有關的所有資料，全力協助檢調釐清案情，她也呼籲，與im.B有來往的政治人物們，應以同樣標準主動說明，切勿心存僥倖，這只會傷害政府打詐決心的公信力。

    陳琬惠表示，宣布退選是陳歐珀的個人選擇，只能尊重，至於陳是否涉及刑事犯罪行為，當然也必須接受檢調偵辦。

    陳琬惠也敬告賴清德，已不能再迴避，必須站出來向社會說明立場以及民進黨的後續處理，絕不能不了了之，她認為，民進黨處理陳歐珀的「態度」與「速度」，將決定國人信任民進黨政府打詐決心的程度。

    陳琬惠也指出，與im.B詐騙主嫌曾耀鋒有不當往來的官員及民代，絕對不止陳歐珀，她會繼續追查相關不法行為，還給所有受害人一個公道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳歐珀退選立委 宜蘭綠營多人表態勇於承擔
    2023/05/22 15:14

    陳歐珀退選立委 宜蘭綠營多人表態勇於承擔
    陳歐珀稱清白卻退選？ 藍抨擊：綠去年挺抄襲今年挺詐騙
    2023/05/22 12:38

    陳歐珀稱清白卻退選？ 藍抨擊：綠去年挺抄襲今年挺詐騙

    夏日特惠 探索海島新玩法
    宣布退選鞠躬道歉 陳歐珀︰請黃國昌趕快向檢調告發
    2023/05/22 12:03

    宣布退選鞠躬道歉 陳歐珀︰請黃國昌趕快向檢調告發
    陳歐珀捲im.B爭退選立委 徐巧芯告發違反政治獻金法
    2023/05/22 11:17

    陳歐珀捲im.B爭退選立委 徐巧芯告發違反政治獻金法

    台灣永續保健保養品牌ISG深耕在地 進軍國際
    陳歐珀退選立委！民進黨多人被點名無人表態 地方焦慮
    2023/05/22 10:16

    陳歐珀退選立委！民進黨多人被點名無人表態 地方焦慮
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播