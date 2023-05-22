憂中市公園淪治安死角 議員謝志忠要求拆圍牆及設監視器

市議員謝志忠（右二）指公園圍牆高易成治安死角。（記者蘇金鳳攝）

2023/05/22 14:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議員謝志忠今天在市議會提出質疑，台中市的公園要預防治安死角，應避免高圍牆基於安全，台中公園及崇倫公園已將圍牆拆除，但台中市有很多公園還是有圍牆，如后里森林公園，中市有1085座公園，但設監視器只有30座，比率只有2.76%，令人擔心安全，要求市府全面拆除公園圍牆及設置監視器。

建設局長陳大田表示，會去盤點，若公園有需要加強，會去加強監視器的安裝。

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中市議會今天進行都發建設水利的業務質詢，市議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿對於公園圍牆過高，容易造成治安死角，提出質疑。

謝志忠表示，先進城市的公園都是朝向可一眼望穿、具有穿透性的來努力，很多學校也都如此，台中公園及崇倫公園過去都有圍牆，但都已經拆除，讓公園一眼就可看穿，美化了這一個城市，更減少治安死角，目前后里森林公園正在進行優化的工程，山城民眾相當期盼，但后里森林公園有高高的圍牆，公園內發生什麼事，外面的人都不知道。

謝志忠表示，根據警政署統計，台中市公園刑事案件發生數，2020年79件，2021年82件，2022年71件，其中傷害、妨害風化及性交猥褻行為3年每一年平均20多件，顯見公園若不注意，很容易成為治安死角。

謝志忠指出，根據建設局的統計資料，台中市的公園與綠地有1085座，已經設有監視器的公園30座，比例只有2.76％，比例數非常低，根據警察局公園刑事案件的發生數，其中婦幼安全案件的比例佔最高，台中市公園的安全遠遠不及格，建設局應盡快提出明確具體的計劃，快速增加公園的監視器，以保障市民在公園綠地的基本安全。

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