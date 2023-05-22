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    陳歐珀退選誰來選？前農委會主委林聰賢、民進黨宜縣黨部主委陳俊宇表態

    是否參選立委？林聰賢說，他願扮演救火隊，戰士沒有選擇戰場的權力。（資料照）

    是否參選立委？林聰賢說，他願扮演救火隊，戰士沒有選擇戰場的權力。（資料照）

    2023/05/22 12:44

    〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙集團風暴，昨深夜宣布退選立委，放棄連任；民進黨宜縣議會黨團今召開會議，對於新人選並無共識。前農委會主委林聰賢、黨部主委陳俊宇都表態有參選意願；林聰賢說，他願扮演救火隊，戰士沒有選擇戰場的權力；陳俊宇也說，如果中央黨部需要他的話，會考慮參選。

    民進黨宜蘭縣議會黨團今在黨團辦公室開會，會中聲音相當紛歧，除了林聰賢、陳俊宇，也有人建議前副縣長黃適超、前議員邱嘉進，江聰淵因學倫問題未被列入討論，也有人建議從黨外找人。

    林聰賢原本就有意投入下屆立委初選，他曾說過：「勇敢承擔」，後因故退出。而今陳歐珀退選，林聰賢說，他一直擔任救火隊，卻有聲音講他當時農舍得罪那麼多人？出不了檯面，那麼為何不用民調做參考。

    他指出，陳歐珀搞成這樣，宜蘭會好選嗎？大家應該思考如何為賴副總統加票，未來能夠為宜蘭民進黨打好基礎，大家要一起來打拼，他跟著大部隊走，戰士沒有選擇戰場的權利。

    黨團總召陳俊宇說，明天中央黨部要召開選策會，針對宜蘭區域立委討論，後續徵召程序還是要由中央黨部來對外說明，中央黨部希望徵詢對象，還未設定特定的人，還是要聽取中央黨部後續人選徵詢之後，對於人選的適當不適當，還是尊重中央黨部決定。

    他也指出，如果中央黨部需要他的話，他也會考慮，但目前沒有動作去主動爭取，靜待中央黨部對人選的決定，一切配合中央黨部。

    是否參選立委？陳俊宇說，如果中央黨部需要他的話，會考慮參選。（資料照）

    是否參選立委？陳俊宇說，如果中央黨部需要他的話，會考慮參選。（資料照）

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