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    感謝國際力挺參與WHO、WHA 總統府：盼讓台灣貢獻強勁力量

    總統府發言人林聿禪。（資料照）

    總統府發言人林聿禪。（資料照）

    2023/05/22 11:32

    〔記者陳昀／台北報導〕第76屆世界衛生大會（WHA）21日至30日在瑞士日內瓦舉行。對於友邦、全球多國及各界接連表達支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及「世界衛生大會」（WHA），總統府發言人林聿禪今表示誠摯感謝，也呼籲WHO儘速接納台灣的參與，讓台灣為全球的健康福祉貢獻強勁的力量。

    今年WHA召開前，已有多國表達支持我國參與世衛。我國12個友邦致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」提案納入大會議程；七大工業國（G7）、歐盟也連續3年在外長聯合聲明中表達明確支持。美國、澳洲、英國、加拿大、捷克、德國、日本及立陶宛8國駐台機構也發布聯合新聞稿，重申支持台灣有意義地參與世衛事務，並以觀察員的身分參加WHA。

    「福爾摩沙俱樂部」台灣時間20日也表示，來自歐洲議會、歐盟27國、英國、瑞士、加拿大共926位國會議員聯名致函給譚德塞，強烈呼籲將台灣納入本屆世衛大會，讓台灣參與WHO所有會議、機制與活動。

    林聿禪今天指出，台灣作為國際社會中積極並負責任的一員，在公衛領域當中，更是不遺餘力的透過醫療衛生專業對全球衛生做出貢獻，而2300萬的台灣人，更有權享有與世界上所有人民一樣的健康權益，不應該被排除在WHO等全球健康體系之外。

    林聿禪進一步表示，台灣參與WHA，不僅攸關全體國人的健康權益，更是全世界衛生和防疫體系不可或缺的一環。呼籲WHO實踐其「全民均健」（Health For All）的憲章宗旨與精神，儘速接納台灣的參與，讓台灣能夠為全球的健康福祉，貢獻強勁的力量。

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