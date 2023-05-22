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    雙城論壇議題蔣萬安與綠議員何孟樺激辯 場面火爆主席罕見屢喊卡

    台北市長蔣萬安今針對台北上海城市論壇（雙城論壇）赴台北市議會進行專案報告。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安今針對台北上海城市論壇（雙城論壇）赴台北市議會進行專案報告。（記者田裕華攝）

    2023/05/22 11:46

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安今針對台北上海城市論壇（雙城論壇）赴台北市議會進行專案報告，民進黨台北市議員何孟樺指出，蔣萬安選前承諾共機不擾台才會舉辦雙城論壇，如今堅持舉辦形同承諾跳票，蔣萬安高分貝反駁，陸委會也肯定歷屆雙城論壇的城市交流，何孟樺說法形同打臉陸委會，雙方激烈交鋒，議場主席、副議長葉林傳罕見屢屢起身要求「好好問答」。

    蔣萬安今赴台北市議會，針對人本交通政策、財政紀律及預算排擠、長照、人口政策、疫後產業轉型方案、台北上海城市論壇（雙城論壇）辦理情形與效益等，進行本會期第二次專案報告。

    蔣萬安今強調，台北上海雙城論壇是城市間的交流，一定秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則辦理進行；何孟樺則砲轟，蔣萬安在選前曾承諾，若共機不擾台才會舉辦雙城論壇，如今卻背棄對選民承諾。

    蔣萬安拉高分貝稱，副總統賴清德上週公開表示，將透過合作促進兩岸了解、理解、諒解、和解，甚至也公開表達不放棄與中國合作交流機會。

    何孟樺則怒嗆蔣萬安都在「講廢話」，背棄選民承諾，尤其過去每次雙城論壇都被中國吃豆腐，如今到底是否出席雙城論壇、為台灣立場表態？蔣萬安再激烈反駁，過去陸委會也肯定歷屆舉辦雙城論壇城市交流，議員說法形同打臉陸委會。

    何孟樺與蔣萬安雙方高分貝激烈交鋒，主席、副議長葉林傳數度在暫停時間，提醒「好好問好好答，市政交流很重要」，但何孟樺持續緊咬過去雙城論壇中國都有統戰相關官員，要求蔣萬安明確表態如何避免被吃豆腐，蔣萬安重申歷屆都經過中央核准，雙方言詞激動、互相搶話，議場主席、副議長葉林傳罕見屢屢起身要求「好好問答」，才結束雙方激辯。

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