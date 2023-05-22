總統赴立院國情報告違憲？法務部、司法院：受理釋憲是大法官職權

司法院秘書長林輝煌。（記者楊國文攝）

2023/05/22 11:36

〔記者楊國文／台北報導〕總統可否至立院進行國情報告？國民黨與民眾黨2024總統參選人侯友宜、柯文哲均稱若當選總統會到立院進行國情報告，國民黨立委曾銘宗今在立院質詢，副總統賴清德曾稱總統至立院進行質詢報告違憲，是否如此?法務部常務次長黃謀信指出，法律規定，立院「得」聽取總統國情報告，憲法是司法院大法官的職權；司法院秘書長林輝煌表示，若申請，大法官將受理釋憲，曾銘宗對林的答覆不滿意，當場戴起口罩以示抗議。

候友宜、柯文哲都表示，若當選總統會到立院進行國情報告，不過，代表民進黨參選總統的副總統賴清德日前被詢及此議題時回應說，侯友宜、柯文哲都沒有國會經驗，過去在野黨要求總統備詢有違憲政制度，不論是國民黨執政或民進黨執政，總統都願意到立法院做國情報告；至於無法成行的原因，賴清德說明，因要求總統到立法院進行國情報告後，必須要像行政院長一樣接受立法委員質詢，此作法有違當前憲政制度，導致總統赴國會作國情報告難以付諸實現，並不是總統個人意志的問題。

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立院司法及法制委員會今天排定打詐國家隊人力不足、刑事訴訟法修正條文有關「測謊鑑定結果的證據能力」等議案，邀請司法院秘書長林輝煌、法務部常務次長黃謀信、刑事局長李西河、矯正署長周輝煌等人進行專案報告、備詢。

立委曾銘宗質詢，副總統賴清德稱總統赴立院進行質詢報告違憲，法律是否如此規定？法務部常次黃謀信表示，依據憲法增條條文第４條第３項規定「立法院於每年集會時，『得』聽取總統國情報告」，至於是否違憲，屬於大法官憲法法庭的職權。

曾銘宗轉而詢問司法院秘書長林輝煌意見，林輝煌表示，憲法法庭採大法官合議制，且是不告不理，若提出申請，憲法法庭應會受理釋憲。

曾銘宗追問，法律條文規定很清楚，司法院難道不敢回答？林輝煌表示，此大法官職權，司法院是司法行政機關，無法表示意見，曾銘宗一再逼問，但林輝煌都不願鬆口，甚至在情急之下，脫口而出「我連大法官的候選人資格都不是」，但曾銘宗仍不滿意，氣得當場戴起口罩表示抗議。

法務部常務次長黃謀信。（記者楊國文攝）

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