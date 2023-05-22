1票之差兩樣情！南投新光村長落選頭未翻盤 12年前驚險歷史未重演

南投縣名間鄉新光村長選舉，落選頭陳寬裕提當選無效之訴遭駁回，無緣翻盤，陳建次繼續當村長。（圖擷自中央選委會）

2023/05/22 11:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣名間鄉新光村長選舉，陳寬裕以1票之差敗給陳建次，向南投地院提起當選無效之訴，兩人所有的得票數和所有無效票全數重新勘驗，得票結果一樣而遭駁回。村民憶起12年前參選人不同，但情節類似，惟當選無效之訴成立，2人變同票重新抽籤，由原落選頭林東謀中籤。

南投縣名間鄉新光村長已上任近5個月，而現任村長陳建次，被該選舉落選頭陳寬裕提起當選無效之訴，陳寬裕得票數為391票，而陳建次為392票，兩人僅有1票之差，陳寬裕認為有一張屬於他的有效票被計為無效票，而另一投票所有一張無效票卻計為陳建次的有效票，造成他的當選票數不足，影響選舉結果，認為有必要對有效票和無效票再確認，因此提出當選無效之訴。

請繼續往下閱讀...

此次新光村長共有4名候選人，南投地院民事庭動用人力，將新光村的第333號和第334號投開票所的選票，即兩人所有的有效票及兩所的無效票，全部重新勘驗，兩人提出有疑義的選票，例如被質疑應為無效票的，都被認為只是蓋印過程有移動，仍視為有效，而無效票也皆未有改變，因此法官駁回陳寬裕的當選無效之訴。

新光村長選舉1票之差提起當選無效之訴，對該村的村民而言是12年前的「歷史重演」，只是人物和結果不同，地方人士表示，當時領先1票當選的是陳浩次，落選頭林東謀提當選無效之訴，結果判決陳浩次當選無效，兩人選票重新勘驗後票數相同。

後來南投縣選委會以抽籤決定當選人，最後幸運之神站在林東謀這方，由他抽中，當選第19屆新光村長。

12年前新光村長選舉之後與這一屆有相同情節，只是結果完全不同，提告者獲勝翻盤且還抽中籤當選村長，由南投縣選委會公告。（圖擷自南投縣選委會）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法