柯文哲稱有些學生沒價值 洪申翰批：擴大社會歧視

民進黨立委洪申翰。（資料照）

2023/05/22 10:33

〔記者謝君臨／台北報導〕表態角逐總統大位的民眾黨主席柯文哲，日前受邀到政治大學演講，談及低薪問題時，柯竟稱：「有些系教出來的學生沒價值，如果某個系的畢業生平均起薪太低，就代表那個系要縮編」。對此，民進黨立委洪申翰表示，這種「市場價值至上論」如果被大力提倡，會讓教育系統甚至職場，發生更多擴大既有不平等的歧視言論和事件，再讓更多不平等下的弱者受傷。

針對柯文哲的言論，洪申翰指出：「為什麼這樣的說法，是非常危險的？看看這兩天，台大經濟系學生會選舉候選人的歧視政見事件，就知道了。事件爆發後，很多人都開始檢討，反歧視或平等教育在教育體系的不足。」

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「但，對於這些不平的現象或社會結構，持續投入研究、開課、教育的是誰？」洪申翰強調，很多就是柯文哲口中，那些「薪資不高」、「沒有『那個（市場）價值』」、「應該縮編」的系所們。

洪申翰表示，這些系所，很可能他們的畢業學生，都不容易一下就能拿到人人稱羨的「高薪」，但這些系所的師生，都是撐起一個社會去面對深層不平等結構，最重要的知識工作或教育者。「我們過往的投入都還有不足，更遑論還要基於薪資，或經濟市場的需求，就高喊縮編。」

洪申翰批評，柯文哲這種「市場價值至上論」，如果被大力提倡，就是會讓教育系統甚至職場，發生更多擴大既有不平等的歧視言論跟事件，再讓更多不平等下的弱者受傷。

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