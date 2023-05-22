台灣留學生在紐約圖書館遇襲 吳釗燮：盡可能協助

一名在美國留學的台灣人20日在Dcard發文指出，自己 17 日在紐約圖書館被一名陌生非裔女性攻擊施暴，被送上救護車。（翻攝自Dcard）（記者呂伊萱攝）

2023/05/22 09:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕一名台灣留學17日在紐約圖書館遭到攻擊，但圖書館縱放攻擊者。學生2天後聯繫紐約辦事處，希望獲得協助或賠償，紐約辦事處提供紐約亞裔律師協會等聯絡資訊，該學生對此表達失望。外交部長吳釗燮今天表示，因學生希望進入法律程序，因此推薦一位有合作默契的律師，國人在外遭受困難，駐外單位都會盡可能協助。外交部譴責暴力行為並提醒旅外國人，如遇緊急事件，請立即與執法機關或鄰近外館聯繫。

一名在美國留學的台灣人20日在Dcard發文指出，自己 17 日在紐約圖書館被一名陌生非裔女性攻擊施暴，被送上救護車。該學生表示，但現場的5位圖書館保全疑似想要包庇對方，讓攻擊者直接離開圖書館。她認為自己受到無差別攻擊，也感受到保全的種族歧視。事後她聯繫了旅外國人急難救助電話，希望獲得協助或是得到相關的賠償，但僅得到移民律師電話，她表示對外交部領務局感到失望。

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外交部長吳釗燮今天在立法院接受媒體聯訪時表示，有去瞭解這件事情，學生在受到攻擊之後，有和我們的外館聯絡，圖書館在第一時間就放走攻擊嫌犯，因為這位學生希望能夠進入法律訴訟程序，因此我們就推薦一位和代表處有合作默契的律師，事情的原委就是這樣子。

吳釗燮強調，外交部以及所有的駐外單位，對於國人在國外所遭受到的困難或者是問題，都會盡可能予以協助。

外交部補充，駐紐約辦事處5月19日接獲當事人撥打該處急難救助電話，通報曾於5月17日遇襲。駐處表達慰問及關心之意，也迅速暸解事件經過及當事人需要協助之處。

據當事人表示，由於在遇襲後，圖書館人員在警察尚未抵達前即讓該名疑似施暴者離開，因此將對圖書館提告。紐辦即依據《旅外國人急難救助實施要點》，將該處合作律師及紐約亞裔律師協會等聯絡資訊提供當事人參考運用，同時也說明，如果後續有需要，樂願提供必要協助。我國駐紐約辦事處並依例與當地執法單位保持密切聯繫，提請相關單位保護我國國人及僑民安全。

外交部表示，非常重視海外僑胞及留學生的安全，同時譴責任何形式的暴力行為，包括種族仇恨及歧視、言語及肢體暴力等。外交部將請駐美各處持續與僑胞及留學生保持聯繫，適時提供必要協助。外交部再次提醒旅外國人、僑胞、留學生，如果遇到攸關人身安全的緊急事件，除採取個人自我保護措施外，請立即與當地執法機關或鄰近的我國駐外館處聯繫，尋求協助。

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