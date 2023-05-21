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    捲入im.B詐騙集團風暴 民進黨立委陳歐珀深夜宣布退選

    民進黨立委陳歐珀宣布退選。（圖由陳歐珀服務處提供，臉書，本報合成）

    民進黨立委陳歐珀宣布退選。（圖由陳歐珀服務處提供，臉書，本報合成）

    2023/05/21 23:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨立委陳歐珀18日被前時代力量立委黃國昌爆料，曾無償使用im.B詐騙集團羅東大樓當後援會及服務處，座車也登記在im.B旗下，風波延燒4天後，陳歐珀今晚11點10分透過臉書發表「清白無價，誓死捍衛」退選聲明，為地方政壇投下震撼彈。

    陳歐珀是宜蘭縣唯一的區域立委，原本已獲民進黨提名競選4連霸，不料捲入im.B詐騙集團風暴，此事曝光後，宜蘭縣議會民進黨團11席議員全數簽署聲明，要求陳歐珀應向社會大眾說清楚，更有議員希望他知所進退，掀起「換歐」風暴。

    陳歐珀退選聲明指出，連日來黃國昌不斷影射陳歐珀涉及與詐騙集團有不當的往來，儘管已說明絕對沒有與詐騙集團掛勾，實是在完全不知情的情況下接受企業贊助。然而，政治的追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，在此宣布退出2024宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。​

    ​聲明中指出，歐珀從政以來，秉持信念及理想，在民主聖地宜蘭日日耕耘基層，為台灣打拚，他絕對沒有對不起從政之路上的前輩、支持者以及家人朋友，他對詐騙的行為同樣深惡痛絕，並且對於無端捲入此事，對社會、家人、支持者所造成的困擾，深感抱歉，也深感愧疚。​

    陳歐珀說，退出此次選舉，是他捍衛清白的開始！因為，政治是一時的，做人是一世的，很感謝所有選擇相信歐珀的朋友，你們的溫暖，你們的友誼，他不會忘記，歐珀絕對禁得起檢驗，他的清白無價，也將誓死捍衛，證明你們沒有挺錯人，他也沒有對不起從政的初衷及同志。

    陳歐珀強調，他比任何人都盼望真相很快水落石出，也希望不法之徒都被繩之以法，呼籲相關人士都該配合檢調調查，讓所有受害者都能得到公平正義。

    民進黨立委陳歐珀宣布退選。（圖由陳歐珀服務處提供）

    民進黨立委陳歐珀宣布退選。（圖由陳歐珀服務處提供）

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