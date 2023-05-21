藍營嘉市田長沛爭立委出線 喊出與侯友宜聯合競選

爭取國民黨嘉市立委提名的田長沛（中）今天下午邀請黨籍台北市議員詹為元（左）、柳采葳（右）助陣推薦。 （記者丁偉杰攝）

2023/05/21 17:44

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國民黨徵召嘉義出身的新北市長侯友宜參選總統，代表黨內年輕世代拚嘉市立委初選的嘉市建設處長田長沛今天受訪表示，藍營在嘉市已經十幾年沒立委，他若獲黨提名出線，將與嘉義子弟侯友宜聯合競選，一起努力，帶領嘉義翻轉進行改變。

明年嘉市立委選戰，民進黨由現任立委王美惠尋求連任。國民黨將採「內參式」民調「徵召」強棒參選，4位參與者包括田長沛及嘉市議員張秀華、陳家平、黃思婷。

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田長沛爭取出線，今天下午在嘉市地標中央噴水圓環旁，召開宣布參選後首場記者會「青年問政新世代，黑馬尚速配」，支持者高舉台北、高雄等地10位黨內年輕世代議員連署力挺「藍營年輕戰將大團結，田長沛我們支持你」手牌，其中台北市議員詹為元、柳采葳到場推薦田長沛，並送上包子、粽子祝福心想事成。

詹為元說，田長沛為政大風險管理與保險學士，也是美國南加州大學公共政策與管理系碩士，他曾與田在台北市長候選人丁守中陣營當同事，觀察到田很有熱情，又有執行力，做事積極。

詹為元表示，田長沛以年輕、專業又具國際觀特質，在嘉市政府服務期間行銷城市特質，民進黨立委王美惠因政黨關係、意識型態因素，無法與地方好好配合，嘉市選出一個國民黨籍立委相當重要，田年輕又有專業，呼籲市民送他進國會，與地方政策一起配合實行，好好幫市民服務。

柳采葳說，從田長沛身上看到年輕人參政的勇氣及希望，他將國外就學工作經驗帶回嘉市，讓嘉市產業被國外看到，呼籲市民支持這股年輕的力量，為嘉市努力。

田長沛表示，青年參政不容易，參與才能創造改變，年輕人要勇敢站出來，社會才會變得更不一樣；他身為市長黃敏惠市府建設處長，更清楚嘉市需要什麼，呼籲市民給他機會進入國會，中央與地方可以連成一線，更能大聲為嘉市向中央爭取輕軌、嘉市圖書館總館園區、嘉義文創園區等建設需求，為地方帶來繁榮。

國民黨台北市議員詹為元（左）、柳采葳（右）為投入爭取黨內嘉市立委提名的田長沛（中）送上包子、粽子，象徵祝福心想事成。 （記者丁偉杰攝）

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