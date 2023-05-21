侯友宜兩岸論述「貧乏跳針」 曹興誠：中共認知戰攻擊恐毀民主

媒體人簡余晏今（21）日舉行「入侵編輯臺」新書分享座談會，圖為曹興誠。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/21 17:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日出席《入侵編輯台》新書發表會受訪表示，台灣民主現在還不是很鞏固，中共一直進行認知戰攻擊及扭曲很多事實和概念，民主有可能會被摧毀。

曹興誠指出，台灣有民主，但沒有很鞏固，從1996年總統直選擁有民主，到現在才27年，大家應該認真看待自己的民主，不要讓民主被破壞。

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關於新北市長侯友宜在兩岸議題上論述，曹興誠直言，侯市長在兩岸論述所講的東西都滿貧乏的，「很多都在跳針」，沒有很多論述，真的太貧乏了。

此外，爭取國民黨徵召選總統失利的郭台銘，傳出接下來將進行全國感恩之旅，可能還沒放棄參選。曹興誠回應，不知道！這是假設性問題。

曹興誠談及，現在看起來，政治上郭也有在學習，但政治和商業是截然不同的，商業其實比政治簡單，因為商業是賺錢是對，賠錢是錯。

曹興誠認為，政治的對錯沒有那麼明顯，政治需要調和折衷，沒有絕對的對錯，也會像鐘擺一樣，從左翼至右翼來回擺盪，這跟商業經營不一樣，「我想他低估了政治的複雜性」。

對於郭台銘在國民黨那邊踢了兩次鐵板，是否還適合走下去？是否被國民黨騙？曹興誠說，國民黨很多事大家都看不清楚，等真相出來之後再來評論也不遲。

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