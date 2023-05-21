胡佛研究所圖書檔案館長：台灣民主對世界有重要意義

美國史丹佛大學胡佛研究所圖書檔案館館長魏肯（Eric Walkin）專訪。（記者張嘉明攝）

2023/05/21 00:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國史丹福大學（Stanford University）「胡佛研究所」（Hoover Institution）是全球著名智庫，其圖書檔案館受託保管「兩蔣日記」而為國人所知。胡佛研究所圖書檔案館長魏肯（Eric Wakin）5月訪台，接受本報訪問。魏肯表示，他認為台灣的民主社會對世界具有重要意義；而讓全世界以及台灣人民理解到此事之重要性也相當重要。

魏肯分享，他非常開心第五度訪台。台灣是除了妻子家鄉加拿大之外，他造訪過最多次的地方。此行與我國國防部、外交部、國安局、中研院、蔣經國基金會等機構單位會面，從中汲取了許多有關兩岸關係的不同觀點，也討論檔案館如何與台灣學術機構增進合作。其中，包括與國防部圖書館簽署合作備忘錄（MOU），也討論了就興建中的軍事博物館，未來如何合作展覽之可能性。

請繼續往下閱讀...

「胡佛研究所圖書檔案館」早於美國國家檔案管理局之先在1919年成立，魏肯表示，美國故前總統胡佛（Herbert Hoover）1899年前往清國；在「義和團運動」後，胡佛將所購書籍帶回美國，交給史丹福大學，1919年成立檔案館。對於了解中國的重要性，檔案館有淵遠流長的歷史，且在20世紀不斷地搜集典藏，以便學者從事研究。現在，「兩蔣日記」是檔案館最火紅的檔案，每年都有許多人爭睹，不僅有研究學者，也有一般訪客。

對於如何從館藏中了解戰後台美或與鄰近國家之關係，魏肯強調，館方作為一個平台，搜集了各式各樣的意識形態史料，包括共產主義、專制主義及法西斯主義等，讓人們能齊聚一堂，根據史料比對來研究這些歷史。至於如何從中看待當代中國發展、台美關係以及兩岸緊張，則留待學者進行解讀與詮釋。就公共政策領域，胡佛也與台灣展開許多合作，例如在印太地區有個台灣計畫在進行。

「台灣的民主演變令人相當驚豔」，魏肯提到，在他中學時期就學過台灣海峽危機，也因此萌生對兩岸的興趣。他非常好奇，台灣是如何從一個專制社會發展為最成功的民主政體之一。而研究「兩蔣日記」，則能協助我們了解這一點。日記裡寫的未必就是事實，但人們能藉閱讀「兩蔣日記」來理解歷史，並做互相參照，就國民黨或台灣部分做出自己的詮釋。

被問及從歷史觀點來看，台灣是否有可能達成「完全戰略自主」。魏肯表示，他是位歷史學家。因此，對他而言，台灣的民主社會對世界有重要意義，而讓全世界以及台灣人民理解到此事的重要性至關重要。

而這次訪台，魏肯也參訪離島金門及馬祖，並參觀「美軍駐清泉崗基地足跡館」。魏肯說，他不僅深感金門與大陸、台灣地理上的親疏，並實地了解台灣1950年代奮力堅守該地之意義。

魏肯提到，1950年到1978年間，台美關係以及雙邊軍事合作等往事，許多美國人已不復記憶。而身為歷史學者，他從金馬與清泉崗之博物館窺見美台關係及美國歷史不一樣的面向；對於這些史蹟在台灣至今還看得到，他十分感興趣。但沒有更早讓更多人認識到這些合作關係，他覺得有點可惜。

而從歷史學的角度，應如何進行思考台灣在「印太」概念下之意義？魏肯指出，有些國家享有自由、民主、自由市場及開放等價值；若談及印太區域，則可看到日本、南韓、台灣等國，價值觀有其相似之處。他認為，除了兩岸關係，學者也能將眼光放在台灣與鄰國更廣泛的關係，例如比較戰後在日韓的民主過程，了解這些歷史脈絡來看這些國家的未來發展，以及應如何展開合作。

而近來日本、南韓、菲律賓紛紛強化與美國的合作關係，與二戰後之國際環境有許多相似之處。從胡佛的史料中，我們能否得到一些啟發與反思？魏肯回應，美國與不同國家之間的關係會因時而變，而為維持強大的聯盟關係，必須不斷地透過彼此交談、對話與分享來達成。儘管這樣的作法既不簡單也非稱完美無瑕，但若志同道合的國家無法組成強大聯盟，則擁有截然不同世界觀的專制國家就可能會出線。透過研讀史料，對此能有所幫助。

不過魏肯也提醒，研讀史料能幫助我們了解過去國家與人民之間如何互動與交流，但不代表現在就會「重演」。他則期盼透過檔案館的史料文物，讓人們直視美國與盟友之間的關係、與中國之對抗，並從中了解戰爭應如何避免、如何維持世界和平。

關於這點，魏肯解釋，胡佛當初創立此研究所的初衷，就是認為人們應深究戰爭期間所搜集而來的史料。因此，「胡佛研究所」全名為「胡佛戰爭、革命與和平研究所」。而正因有許多學者相繼投入研究戰爭的紀錄，才有可能達成更和平的未來。

被問及當今美中台領導人應從二戰史料汲取怎樣的經驗？魏肯提到，二戰期間意識形態不同的共產主義者與國族主義者透過一些方式聯手抵抗法西斯主義入侵，我們應學習如何為共同利益而攜手合作。從二戰也看到，儘管自由與不自由社會之間有鴻溝，美國與蘇聯仍能合作。因此，一方面我們尋求合作之道，一方面我們也必須認知到，在自由社會裡我們所擁有之價值為何，並加以捍衛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法