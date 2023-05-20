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    黃紹庭不滿高雄六選區立委初選結果 要求作第三份民調定勝負

    國民黨高雄市第六選區立委初選落敗的黃紹庭，已向市黨部提出申訴，要求再作第三份民調來決定勝負。 （取自黃紹庭臉書）

    國民黨高雄市第六選區立委初選落敗的黃紹庭，已向市黨部提出申訴，要求再作第三份民調來決定勝負。 （取自黃紹庭臉書）

    2023/05/20 23:25

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市第六選區立委初選，日前市黨部已公布由陳美雅出線；對手黃紹庭沉寂3天後，今晚指陳美雅於本月7日，在執行初選民調的電視台主持造勢晚會，造成機構效應，導致他最後以1通電話之差惜敗，他已向黨部提出申訴，要求再作第三份民調來決定勝負！

    國民黨高市立委第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61里）初選，由陳美雅、黃紹庭、陳若翠3人爭取，高雄市黨部本月17日在黃國雄黨部主委張平海、市黨部書記長蕭金龍、選監小組等人見證下，拆封初選民調結果，由陳美雅勝出。

    落敗的黃紹庭在沉寂3天後，今晚發聲說：「黨中央還沒有正式公布最後的提名人選」，他還在為了「維持初選公平性、保護國民黨形象」繼續堅持，相信黨部會還給大家一個真正公平合理的初選。

    黃指稱，他的對手（指陳美雅）於5月7號晚上，在執行初選民調的電視台，爭取主持郭台銘高雄造勢晚會，全程轉播過程中，並持續宣傳民調時間、地區，多次呼籲民眾支持，在距離正式民調只剩3天的情況下，必然對受訪者有機構效應。

    黃紹庭認為，這對他並不公平，5月7日他已向市黨部提出正式抗議，當時的主委羅世雄（已辭職）接受抗議，並允諾為公平起見，將延後民調日期，或更改民調機構，但後來因已經與民調公司簽約，無法臨時更改。

    黃紹庭強調，在未公開的民調結果中，市黨部委託的2家民調公司，他在另一家民調公司中勝出，卻在這家電視台執行的民調中輸了，「一輸一贏加總之下，最後幾乎是僅以1通電話之差惜敗！」

    他質疑「如果7日當天的造勢晚會主持人並非陳美雅，會不會就沒有機構效應了呢？」目前國民黨中央及市黨部，已經正式接受他的申訴，他相信黨部的公正性，絕不會讓此事石沉大海。

    黃紹庭也向黨部提出折衷解決方案，既然民調過程及結果都有疑慮，是否可以再作第三份民調來決定勝負。

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