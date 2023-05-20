為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    向港湖選民說抱歉！ 赴瑞士與高嘉瑜「隔空較勁」？ 吳欣岱回應了

    台灣基進台北黨部主委吳欣岱（中）等人組團前往瑞士日內瓦，為台灣參與世衛發聲。（台灣基進提供）

    台灣基進台北黨部主委吳欣岱（中）等人組團前往瑞士日內瓦，為台灣參與世衛發聲。（台灣基進提供）

    2023/05/20 18:21

    〔記者楊丞彧／台北報導〕第76屆世界衛生大會（WHA）21日至30日在瑞士日內瓦舉行，多年來我國因中國打壓，始終未獲邀請函、無法參與。衛生福利部長薛瑞元及國內許多團體皆前往瑞士，盼與各國代表團與相關團體交流。被問及此行是否為了與民進黨立委高嘉瑜做區隔之選戰策略，台灣基進台北黨部主委吳欣岱今（20）日強調，絕不是為了選舉到瑞士。雖留在選區能接觸更多選民，但到日內瓦爭取台灣加入世衛也很重要。她也向內湖、南港選民說聲：「不好意思！」

    台灣基進台北黨部主委吳欣岱、台南黨部執行長吳依潔、中彰投黨部執行長楊欣怡前往瑞士，聲援「挺台灣・入世衛」系列活動，今日也與台北黨部跨國連線，並邀請黨主席王興煥對談，說明基進不屈服於一中架構，一定要以「台灣」之名參加國際會議的理念。

    王興煥表示，台灣爭取加入WHA的運動已有數十年的歷史。雖2009年到2017年連續八年受邀以觀察員身分出席WHA，然而，這是馬英九政府接受中國與世界衛生組織（WHO）秘書處的「一中架構」備忘錄的結果。王指出，台灣強烈拒絕馬政府如此的行為，這也是2009年有一群留學生前往日內瓦，抗議時任衛生署長葉金川之原因。

    王興煥強調，前往日內瓦聲援爭取加入WHA，須堅持以「主權不被矮化」的名義加入國際組織。這也是基進今年前往日內瓦聲援的最核心訴求。

    楊欣怡表示，今天有來自世界各地的200多名台灣朋友共同來到日內瓦，也有很多朋友給予台灣基進鼓勵，一同爭取台灣加入世界衛生組織。

    台灣基進台北黨部主委吳欣岱則指出，台灣早在2019年底，比世界提早發現武漢肺炎（COVID-19）的存在。此行便是為了要向世界表達，台灣的防疫成績是因為提早發現中國真面目。

    吳欣岱說，中國以戰狼外交與認知作戰的方式，不斷扭曲聯合國大會決議，讓世界誤認台灣是中國的一部分。因此，此行另一項任務，就是要向世界表達台灣是一個主權獨立的國家，台灣是世界的台灣，台灣不是中國的一部分。

    被問及此行是否為了與民進黨現任立委高嘉瑜做區隔之選戰策略，吳欣岱回應，台灣基進此行完全沒有攜帶選舉小物與個人旗幟到會場，這絕不是為了選舉而來。

    吳欣岱強調，如果繼續留在選區，雖然能接觸更多選民；不過，到日內瓦爭取台灣加入世衛，也很值得付諸於行動。她認為，台灣需要有一個在野黨的聲音，在國際間真實反映人民的心聲。對於短暫離開為台灣發聲，吳欣岱也向內湖、南港選民說聲「不好意思」，期盼台灣民眾共同關心台灣在加入WHA所遇到的阻力及現況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國稱台灣獲WHO疫情資訊管道 陸委會轟：欺世謊言
    2023/05/20 07:28

    中國稱台灣獲WHO疫情資訊管道 陸委會轟：欺世謊言
    WHA開議倒數！中國稱我「獲取疫情完全有效」 疾管署反擊三大扯謊
    2023/05/20 06:06

    WHA開議倒數！中國稱我「獲取疫情完全有效」 疾管署反擊三大扯謊

    升息末端雙收益組合
    12友邦致函譚德塞︰台參與WHA納議程
    2023/05/19 05:30

    12友邦致函譚德塞︰台參與WHA納議程
    前進WHA發聲！台灣聯合國協進會WHO宣達團 搭機赴日內瓦
    2023/05/18 22:18

    前進WHA發聲！台灣聯合國協進會WHO宣達團 搭機赴日內瓦
    不顧北京反對 8國駐台機構齊挺台參與WHO
    2023/05/18 17:55

    不顧北京反對 8國駐台機構齊挺台參與WHO
    若台灣是WHO一員 薛瑞元：全球疫情或許不會那麼嚴重
    2023/05/18 17:00

    若台灣是WHO一員 薛瑞元：全球疫情或許不會那麼嚴重
    中國只交換統計數據 周志浩：不能參與WHA對台灣影響很大
    2023/05/18 16:35

    中國只交換統計數據 周志浩：不能參與WHA對台灣影響很大
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播