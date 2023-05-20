向港湖選民說抱歉！ 赴瑞士與高嘉瑜「隔空較勁」？ 吳欣岱回應了

台灣基進台北黨部主委吳欣岱（中）等人組團前往瑞士日內瓦，為台灣參與世衛發聲。（台灣基進提供）

2023/05/20 18:21

〔記者楊丞彧／台北報導〕第76屆世界衛生大會（WHA）21日至30日在瑞士日內瓦舉行，多年來我國因中國打壓，始終未獲邀請函、無法參與。衛生福利部長薛瑞元及國內許多團體皆前往瑞士，盼與各國代表團與相關團體交流。被問及此行是否為了與民進黨立委高嘉瑜做區隔之選戰策略，台灣基進台北黨部主委吳欣岱今（20）日強調，絕不是為了選舉到瑞士。雖留在選區能接觸更多選民，但到日內瓦爭取台灣加入世衛也很重要。她也向內湖、南港選民說聲：「不好意思！」

台灣基進台北黨部主委吳欣岱、台南黨部執行長吳依潔、中彰投黨部執行長楊欣怡前往瑞士，聲援「挺台灣・入世衛」系列活動，今日也與台北黨部跨國連線，並邀請黨主席王興煥對談，說明基進不屈服於一中架構，一定要以「台灣」之名參加國際會議的理念。

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王興煥表示，台灣爭取加入WHA的運動已有數十年的歷史。雖2009年到2017年連續八年受邀以觀察員身分出席WHA，然而，這是馬英九政府接受中國與世界衛生組織（WHO）秘書處的「一中架構」備忘錄的結果。王指出，台灣強烈拒絕馬政府如此的行為，這也是2009年有一群留學生前往日內瓦，抗議時任衛生署長葉金川之原因。

王興煥強調，前往日內瓦聲援爭取加入WHA，須堅持以「主權不被矮化」的名義加入國際組織。這也是基進今年前往日內瓦聲援的最核心訴求。

楊欣怡表示，今天有來自世界各地的200多名台灣朋友共同來到日內瓦，也有很多朋友給予台灣基進鼓勵，一同爭取台灣加入世界衛生組織。

台灣基進台北黨部主委吳欣岱則指出，台灣早在2019年底，比世界提早發現武漢肺炎（COVID-19）的存在。此行便是為了要向世界表達，台灣的防疫成績是因為提早發現中國真面目。

吳欣岱說，中國以戰狼外交與認知作戰的方式，不斷扭曲聯合國大會決議，讓世界誤認台灣是中國的一部分。因此，此行另一項任務，就是要向世界表達台灣是一個主權獨立的國家，台灣是世界的台灣，台灣不是中國的一部分。

被問及此行是否為了與民進黨現任立委高嘉瑜做區隔之選戰策略，吳欣岱回應，台灣基進此行完全沒有攜帶選舉小物與個人旗幟到會場，這絕不是為了選舉而來。

吳欣岱強調，如果繼續留在選區，雖然能接觸更多選民；不過，到日內瓦爭取台灣加入世衛，也很值得付諸於行動。她認為，台灣需要有一個在野黨的聲音，在國際間真實反映人民的心聲。對於短暫離開為台灣發聲，吳欣岱也向內湖、南港選民說聲「不好意思」，期盼台灣民眾共同關心台灣在加入WHA所遇到的阻力及現況。

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