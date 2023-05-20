宜蘭立委選舉三強鼎立 國民黨徵召黃琤婷 民進黨出現「換歐」聲音

宜蘭立委選舉三強鼎立；藍徵召黃琤婷（左）；綠提名陳歐珀（中）但面臨「換歐」風暴；右為民眾黨陳琬惠。（資料照）

2023/05/20 16:57

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣下屆立委選舉，國民黨確定推出縣議員黃琤婷參戰，縣黨部9人小組今通過提名，報黨中央完成徵召作業。民進黨雖已提名陳歐珀競選連任，卻因im.B詐騙案陷入「換歐」風暴。民眾黨則表示，絕不會缺席，人選會在6月初決定，其中又以不分區立委陳琬惠轉戰宜蘭區域立委可能性最高。

國民黨宜蘭縣黨部9人小組，負責明年立委提名徵召作業。今天下午在黨部召開會議，黨部主委張建榮證實，9人小組通過決議，徵召縣議員黃琤婷參選下屆立委選舉，將報請黨中央辦理徵召提名；黃琤婷也將於下週一北上面見黨主席朱立倫，討論後續提名與選戰事宜。

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46歲黃琤婷在林姿妙參選縣長時，擔任競選總部發言人，多次與民進黨進行攻防，口才清晰，表現亮眼；4年多前當選縣議員，去年底獲得連任。黃琤婷說，將配合總統大選組成「婷友宜」連線輔選組織，她將與侯友宜並肩作戰，全力以赴，打贏總統與立委選戰。

民進黨雖早已提名陳歐珀力拚四連霸，但他近來卻捲入im.B詐騙集團風暴，黨內掀起「換歐」聲浪；民進黨議會黨團11位議員更全體連署，要求黨中央儘速完成調查與處理，更有議員點名要陳歐珀「知所進退」；據了解，陳歐珀這幾天藉由禮佛沈澱心情，也思考下一步該怎麼走。

是否會「換歐」？民進黨縣黨部主委陳俊宇說，會將各界意見呈給中央黨部參考，立委提名權在中央黨部，換人與否，要看中央黨部的態度跟看法，他只希望趕快回歸正常選戰模式，不要影響總統與立委選情。

民眾黨部分，宜蘭黨部主委李偉華說，宜蘭的區域立委選舉，民眾黨絕不會缺席，預計6月初就會辦理徵召作業，對於人選，黨中央還在評估，但以不分區立委陳琬惠轉戰宜蘭區域立委可能性最高，陳已在宜蘭設籍定居，問政揭弊都有傑出表現。

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