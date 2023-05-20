質疑民進黨有「好好做代誌」？ 侯友宜：賴清德別再撕裂台灣

侯友宜表示，他有信心肩負重任，明年520重返執政。（記者方賓照攝）

2023/05/20 11:28

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今日上午參加黨中央舉辦的「政黨輪替、台灣更好」誓師大會時表示，他有信心肩負重任，明年520重返執政，因為這是2300萬人的期待，國民黨要展現團結力量，扭轉未來，他有絕對的信心帶給台灣人民希望，找回人民幸福，讓中華民國再起飛。對於被批評「好好做代誌」是空話，侯友宜也反擊，民進黨連「好好做代誌」都做不到。

侯友宜指出，美、中兩國不斷對抗，兩岸緊張、經濟困頓、社會失序，台灣在如此艱難的處境中，國人看不到未來，我們的國家面臨團結與分裂、和平與戰爭，民進黨總統參選人賴清德說，這場選舉是民主與專制的選舉，但賴清德說錯了，因為中華民國的自由民主已經深化40年，民主自由早就是在大家的DNA當中，他要賴清德別再撕裂台灣。

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侯友宜痛批民進黨，這幾年利用中華民國的美、台灣人的好，原本執政者應該尋求團結，而非撕裂，不分藍、綠、白，執政者眼中應該看到青天白日的中華民國，國家只有一個，就叫中華民國，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家，民進黨卻不斷告訴大家，只有他們愛台灣，國民黨不愛台灣，藉此奪取政治利益，撕裂國家社會，讓人民沒有安全感，生活在恐懼之中。

對於外界經常批評他的口頭禪「好好做代誌」是空話，侯友宜今日反擊說，有人講這種說法不對，但做事認真打拚，把事情做好，這不是基本條件嗎？到底哪裡不對？民進黨有「好好做代誌」？民進黨連「好好做代誌」都做不到，高房價、低薪資已是年輕人的痛，民進黨打房也沒有效果，年輕人薪水永遠跟不上通膨，宣稱2025非核家園，但已經確定跳票，在疫情期間民進黨政府最缺的就是「好好做代誌」。

侯友宜還說，民進黨宣稱反貪腐，結果與貪腐掛勾愈來愈深，甚至還有政治人物接受詐騙集團金錢，民進黨說要拚庶民經濟，結果大家都沒有看到，這就是沒有「好好做代誌」，既然這樣，就讓他來「好好做代誌」。

侯友宜指出，現階段在全球地緣政治壓力、大國競爭以及軍備競賽，很多研究機構指出戰爭陰影愈來愈近，台灣必須找出和平希望，他一生唯一信念就是守護中華民國、熱愛台澎金馬土地，對於兩岸與國際交流，一定會遵守憲法規範，並守護民主自由的生活方式，讓對岸沒有能力付諸戰爭，並透過對話與交流，維持區域穩定，降低衝突。

侯友宜說，他已經做好準備，要回應民心思變、政黨輪替的聲音，未來他會在所有行程中，拿出符合台灣的作法，順應世界潮流，贏回人民對政府的信心，他並強調，繁榮和平從來就不是簡單的事，民主自由、和平安定、繁榮永續更不是簡單的事，最後他以「逆境堅定力、風雨生信心」，強調要找回中華民國的美，找回台灣人的好，讓政黨輪替，找回下一代共同希望與未來。

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