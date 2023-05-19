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    首頁　>　政治

    近八成三民眾收過假訊息 事實查核對政治假消息效果有限

    台灣事實查核教育基金會與台大新聞研究所、中嘉寬頻於台灣大學法律學院霖澤館國際會議廳合作舉辦「2023 年假訊息年度調查發表暨高峰論壇」。（記者丁奕攝）

    台灣事實查核教育基金會與台大新聞研究所、中嘉寬頻於台灣大學法律學院霖澤館國際會議廳合作舉辦「2023 年假訊息年度調查發表暨高峰論壇」。（記者丁奕攝）

    2023/05/19 22:08

    〔記者丁奕／台北報導〕台灣事實查核教育基金會今（19日）發布「2023假訊息年度調查發表」。台大政治系教授張佑宗表示，越民主的國家，假訊息就越多，因此如何防範也成為一大難題。調查顯示，過去一年內有82.78%的人收到過假訊息，較去年上升5%。此次調查也發現，面對政治類假消息時，即使民眾看過查核報告，成效仍有限。

    台灣事實查核中心總編審陳慧敏在論壇報告時指出，調查發現有83%民眾一年內都收過假訊息，這個數字不能直接理解為台灣假訊息的狀況變嚴重，而是民眾有意識到他們收過假訊息，顯示對假訊息的識讀意識增加。

    台大政治系教授張佑宗表示，此調查用家戶電話與網路調查混合，家戶調查年齡偏高、網路調查年齡偏低，混合可以更好讓樣本接近母體，本次他特別設計一個實驗，實驗發現，中立假訊息（健康問題）的事實查核報告對民眾效果最好，一旦涉入政治訊息的假訊息，查核報告效果就下降。

    台大新聞所教授洪貞玲指出，這是因為人會偏向自己所相信的，本身有成見將導致「信者恆信，不信者恆不信」的情況，政黨的支持者較不相信事實查核，且如今社群媒體的同溫層也讓大家政治傾向有極化的趨向。

    調查報告指出，民眾認為傳播媒體與政府官員要對假訊息負最大責任，有9成的民眾支持立法要求社群建立假訊息自律機制，也有超過6成民眾認為政府、科技公司應該限制假消息在網路流傳，即便相關作為將損害人民的言論自由。

    行政院政務委員羅秉成也出席今日的高峰論壇，他表示，從調查中看到民眾對立法管制假訊息有高度期待，但立法是一個複雜的議題，《數位中介法》原希望立定規範、要求平台肩負相關責任，但NCC在2022年舉行公開說明會後，因法案內容中的幾個議題被放大操作、操作成《數位中介法》是對言論自由的傷害，使得草案在討論初期就胎死腹中，網路反對聲浪大到沒有理性討論的空間。

    台大法律系教授蘇慧婕則指出，用法律應對訊息管制可能有兩種方式，一是要求公民更積極、但如果民眾不積極也莫可奈何；另一個是容許政府更積極的介入，但產生爭議時，就會產生政府箝制言論的疑慮，這是不同價值預設的取捨，也是兩難的狀況。

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