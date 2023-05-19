有機會與以色列展開國防合作？ 吳釗燮指可從「這件事」開始

外交部長吳釗燮。（外交部提供）

2023/05/19 20:41

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部長吳釗燮本（5）月12日接受以色列「國土報」（Haaretz）記者Jordyn Haime專訪，訪談內容已於5月17日以「外長表示台灣盼與以色列建立緊密防禦合作」為題刊出。吳釗燮應詢表示，以色列的民防、後備軍人制度、科技及實戰經驗等方面，都值得台灣學習。防務交流合作有其敏感性，雙方或許可以先展開智庫或二軌對話；待時機成熟，再組官方訪問團交流。

吳釗燮指出，今（2023）年是台灣與以色列互設代表處30週年，台灣與以色列雙邊關係正穩定提升，雙方已就科技、醫療、教育、金融等領域簽署32項協定；本月3日所簽署的「台以度假打工計畫協定」，將可進一步促進兩國青年世代相互交流，增進彼此瞭解；台灣也將持續致力擴大與以色列在科技、醫療、教育、農業等各領域的交流與發展。

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吳釗燮表示，經貿投資是台以關係的另一項重點。2022年台以雙邊貿易較前一年大幅增長，台灣已成為以色列在亞洲的第四大出口市場。雖然台以都與中國從事經貿往來，但這樣的情況不應成為台以追求更密切關係的限制。反而是中國慣於將國家利益極大化，而從事可能不符合國際規則及秩序的經濟活動，已引起以色列政府警覺，並開始建立對中國投資案的篩選或審查機制。這將有助以色列與其他國家建立更廣泛的經貿關係，而台灣將是非常適合的合作夥伴。

吳釗燮也表示，中國經常利用經貿關係作為影響他國的籌碼或武器，並曾藉口向立陶宛、澳洲、加拿大以及台灣施壓。民主國家已警覺到這個現象，例如美國持續提醒國際社會關注與中國發展經濟的潛在問題，近期美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪問以色列時，也表達了同樣的關切。

吳釗燮指出，中國對台灣努力增進與其他國家的關係，向來極力打壓與破壞，但我們不會因此而被嚇阻或打倒。台以兩國都是民主國家，台灣面對中國與以色列面對周遭情勢，處境類似，因此越來越多台以人民開始瞭解彼此，相信以色列因應區域情勢的經驗可以提供台灣參考。

被問及2020年報載我國曾派團考察以色列後備軍人制度，吳釗燮回應，以色列的民防、後備軍人制度、科技及實戰經驗等方面，都值得台灣學習。防禦交流合作有其敏感性，雙方或許可以先展開智庫或二軌對話，如果時機成熟，再組官方訪問團交流。

吳釗燮強調，由於中國一向強力阻撓我國與各國在安全議題上的互動，而台灣珍視與以國的友誼，因此希望向以色列學習自我防禦經驗，不過也必須審慎考慮以方立場，不致造成不必要的困擾。

吳釗燮同時說明，台灣深刻感受猶太人民經歷第二次世界大戰慘痛的苦難，因此在與駐台北以色列經濟文化辦事處及德國在台協會共同努力下，連續數年舉辦「國際大屠殺紀念日」活動。台灣將繼續與以色列合作，以確保人權、自由和民主不受任何惡意勢力的破壞。

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