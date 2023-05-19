蔡政府執政7週年 基進批「抗中保台」不及格

台灣基進今（19）日召開「本土執政七週年，國泰民安打幾分」記者會，左起為台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺、高雄市議員張博洋、台灣基進黨主席王興煥及台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤。（台灣基進提供）

2023/05/19 19:29

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣基進今（19）日召開「本土執政七週年，國泰民安打幾分」記者會，依「台灣防衛」、「社會改革」、「外交防疫」等三大面向盤點，將外交防疫評為「優」、社會改革評為「待加強」，並將包括國防改革、全民防衛、抗中工程在內的台灣防衛一項，評為「不及格」。

台灣基進高雄市議員張博洋首先表示，近期多項民調皆指出，蔡政府7年施政滿意度平均約5成，但同時也有超過5成民眾「樂見」或「認為」2024將政黨輪替，這也是副總統賴清德所面臨的最大挑戰。民心思變的選民「喜新厭舊時刻」再度來臨，回頭檢視執政成績，才有可能延續本土政權。

請繼續往下閱讀...

張博洋指出，台灣搭上全球抗中順風車，雖沒打著「台灣獨立建國」大旗在世界走動，但「台灣」二字的國際能見度已達到幾十年高峰，站上世界舞台中央。對此，台灣基進給蔡政府「優等生」的評價。然而，防疫期間假訊息氾濫、外交升溫伴隨的疑美論認知作戰，仍讓政府疲於奔命，民間無所適從。基進期許民進黨總統參選人賴清德正視國家隱患，主張信賴台灣的同時，也應建構值得信賴的國防體系。

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤則指出，蔡政府過去七年社會改革速度太慢，包括永續能源、區域電網平衡、空污等問題，以及交通問題、公共安全等方面，都必須快速檢討改進。另近期幾次物價波動，政府應更快速公開資訊，儘快穩定民心，勿讓中國認知作戰有機可乘。

翁渙瑤也提到，在母語文化及轉型正義方面，政府在去年5月宣布投入500億元發展國家語言，但目前教育現場尚未看見突破性轉變；轉型正義更在促轉會解編後被邊緣化。因此，蔡政府社會改革方面，台灣基進評價為「有待加強」。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺提醒，面對中國威脅，國防、民防和心防都非常重要。然而，近五年內計發生至少200件共諜案，更傳出有500名退役軍官想赴中國參與黃埔紀念大會。她痛批，「黃埔精神」儼然成為中國統戰的一大破口。

楊佩樺更指出，民主盟友美軍有意傳授軍事技能及觀念，卻有高階軍官認為「不用全部照美軍方式」，就是志願役留不住人、義務役不想當兵的主因，「我幫退輔會主委馮世寬找到原因了」。而國防部《全民國防手冊》經過一年仍毫無改進，基進作為一個小黨，則用幾個月就能產出實用民防小書。

楊佩樺說，《反滲透法》施行至今超過三年，卻僅一位里長候選人被起訴。基進曾提出更能夠防堵中國統戰的《代理人法》，卻躺在立院委員會中未能推進。反觀，中國今年已通過《反間諜法》，擴大定義「間諜行為」，台灣若不積極反制或防堵，將讓中國持續侵門踏戶。

台灣基進黨主席王興煥強調，對執政黨而言，選舉結果就是公民社會最真實的評分。認知戰無孔不入，政府亦有責任。喜新厭舊氛圍確實存在，但這是概括卸責的講法。蔡英文政府轉型正義淪為口號，不符當初太陽花後的民意、反送中後的民意。而境外勢力的干擾猖獗，蔡政府亦有責任。

王興煥表示，台灣需要本土執政，亦無法承受親中政黨上台帶來的後果。然而，即使2024年保住本土執政，但亡國感危機遲早會疲乏，「換黨做做看」遲早會徹底淹沒「當台灣人還是當中國人」的抉擇。因此，以雙本土政黨搭建「本土執政治理」與「本土在野監督」的本土政體，是保證喜新厭舊不換親中政黨執政的唯一解方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法