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    蔡政府執政7年 時力批以冷冰冰經濟數據營造粉紅泡泡

    時代力量今（19）日召開「蔡政府執政7週年施政總體檢」記者會，右起為時代力量立委邱顯智、黨主席王婉諭及前基隆市議員陳薇仲。（記者楊丞彧攝）

    時代力量今（19）日召開「蔡政府執政7週年施政總體檢」記者會，右起為時代力量立委邱顯智、黨主席王婉諭及前基隆市議員陳薇仲。（記者楊丞彧攝）

    2023/05/19 16:26

    〔記者楊丞彧／台北報導〕總統蔡英文執政即將屆滿7年，時代力量今（19）日召開記者會，直指蔡政府在高房價、低薪高工時、黑金黑槍等問題上處理無方。時代力量立委邱顯智痛批，蔡政府不僅不願意面對基層人民真實的困境，還慣以冷冰冰的經濟數據來營造粉紅泡泡，活在自己的「平行時空」裡，這只是在「掩耳盜鈴」。

    時代力量黨主席、立委王婉諭直言，蔡政府雖口頭說要做很多事情，但不僅常無法落實，甚至還背道而馳。民進黨既然完全執政，就應負起完全責任，勇於承擔；自己做的不好，就要坦誠面對。

    王婉諭指出，民進黨對黑金態度雙標，宣稱也要排黑，但一邊又看似與黑金站在一起。她直指，民進黨宜蘭縣立委陳歐珀，被質疑可能與詐騙集團有密切合作；去年提名候選人，有36人曾有犯罪前科；台南市議會議長邱莉莉，涉入議長賄選案被起訴等。上述案例顯示，蔡政府排黑顯然「口惠而實不至」。而蔡政府說要掃蕩黑槍，但看不見實際作為。

    王婉諭認為，政治人物應秉持「誠信、正直、清廉」價值， 然而蔡政府卻未堅守上述價值，並留給台灣社會許多負面影響，更造成民眾對政治冷感、價值混亂。其中，她抨擊蔡英文在論文案帶頭力挺前新竹市長林智堅，不僅不顧國家元首身份號召「全黨挺一人」，帶頭用政治霸凌學術、衝撞台灣最高學府，這不僅嚴重影響台灣學術聲譽，也影響人民對政治的期待。

    對於低薪高工時及居住問題，基隆市前市議員陳薇仲表示，她與許多30幾歲的同齡人一樣，身上都背負房貸，並期望工作上能有更多保障。2016年許多人期盼蔡英文執政後，台灣社會能迎向公平正義；然而，蔡政府執政將滿7年，台灣社會卻更加M型化，執政內容看不到社會再分配，當初的許多政見，如今只徒剩口號。

    陳薇仲說，這7年來台灣勞工過得很苦，蔡政府不僅砍7天假，還讓高工時與低薪問題加劇，最低工資法也未曾討論，強化勞工團結權也淪為空談。蔡政府勞動政策不只跳票，還讓台灣勞工陷入深淵，簡直是無恥政客的騙票行為。

    陳薇仲也提到，蔡英文2016年提出的競選政見「房市三箭」，除了社會住宅勉強算有進度，租屋黑市問題依舊，囤房稅硬是不推動，對於高房價與租屋黑市問題毫無對策，政見又跳票。近日內政部長林右昌推出「房貸定額補貼3萬元」，完全無視青年族群面對高房價的無力感，是不可能以這3萬元就能弭平。蔡政府當初的居住政策3箭，全都回頭射向勞工與青年。

    邱顯智提及，2016年在前總統馬英九執政8年後，造成房價高攀、貧富差距擴大，社會運動風起雲湧。在此背景下，蔡英文乘載許多期望上台。然而，當我們檢視蔡政府執政7年成績單，不禁讓人感慨，不僅房價屢創新高，實質薪資還年年倒退，貧富差距更加嚴峻。而蔡政府看不見基層人民的真實困境，慣以冷冰冰的數字來沾沾自喜，宣稱人均GDP「超英趕日」，營造出粉紅泡泡，活在自己的平行時空。邱顯智感慨，這難道就是蔡英文自己所期待繳出的7年成績單？

    另邱顯智也批評，蔡政府執政7年「網軍橫行」，儼然是「網軍國家隊」。邱指控，蔡政府掌握國家資源圈養網軍出征異己，以不實言論扭曲社會大眾認知，造成社會分裂與民眾認知錯亂，扼殺民主社會理性討論公共議題之空間，這是大開民主倒車，也是專制獨裁者才有的惡劣行為。

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