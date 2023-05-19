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    中國稱開放台灣團客赴中 陸委會：沒那麼簡單

    中國正式宣布開放台灣團客赴中，陸委會發言人詹志宏昨則強調，「不是任何一方宣布明天會開放，沒有那麼簡單」。 （資料照）

    中國正式宣布開放台灣團客赴中，陸委會發言人詹志宏昨則強調，「不是任何一方宣布明天會開放，沒有那麼簡單」。 （資料照）

    2023/05/19 12:48

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦發言人馬曉光今（19）日表示，經向有關主管部門了解，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。陸委會發言人詹志宏昨則強調，因為受到疫情影響，全世界觀光旅遊一度暫停好幾年，兩岸也一樣，若要重新恢復，很多事情要談，「不是任何一方宣布明天會開放，沒有那麼簡單」。

    馬曉光表示，經向有關主管部門瞭解，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。大陸熱忱歡迎台灣同胞來大陸旅遊觀光，遊覽大好河山，看看各地發展新貌。

    詹志宏昨在陸委會記者會說明，很多「組團社」、接待社過去這幾年已經改組或不存在，該會有跟主管部門列了二十幾項要來談，旅遊要很輕鬆來，很輕鬆回去，不能遇到糾紛無法解決，必須先談才能給旅客好的觀光品質，這是很務實的。

    詹志宏指出，我方並沒有限制國人去中國觀光旅遊，但中國限制他們的民眾來台自由行，也未允許組團來台灣，如果中方有意願的話，應該盡早來安排磋商。

    詹志宏提及，關於陸委會時程構想，如果兩岸之間可以坐下談，依據既有的機制來談，過去兩岸開放旅行已有十幾年歷史，談起來應該沒有困難，也不會太慢。但是，如果沒有看到對方想透過既有機制來談的意願，沒辦法回答到底開放時間會在何時。

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