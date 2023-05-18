為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    桃園第5選區藍營初選民調在即 無黨籍議員今晚合體力挺呂玉玲

    立委呂玉玲（中）感謝桃園市議會無黨籍議員出席問政說明會力挺。（呂玉玲提供）

    立委呂玉玲（中）感謝桃園市議會無黨籍議員出席問政說明會力挺。（呂玉玲提供）

    2023/05/18 23:18

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨立委桃園市第5選區（平鎮、龍潭）黨內初選預計28至30日進行電話民調，現任國民黨立委呂玉玲力拚連任，今晚（18日）在平鎮三崇宮舉辦問政說明會，桃園市議會無黨團結聯盟總召李家興率黨團議員共7人現身支持，李家興直言，呂玉玲勤於地方服務，耕耘超過十年，絕對是最適合的人選。

    呂玉玲感謝無黨籍議員的支持，強調就是她這些年努力拚搏的原動力，擔任3屆立委以來，累計提案320件、聯署2700多件，自己不是名嘴、不是網紅，心中只有在乎鄉親的大小事，這一仗需要所有鄉親一起努力，她會用盡所有力量，為家鄉拚搏到底。

    7名到場的無黨籍議員，包括李家興、段樹文、劉曾玉春、謝美英、于北辰、許更生、張秀菊，另外蘇偉恩、楊進福2人也派代表蒞會表示支持，現場湧進近2000名熱情民眾，場面熱烈，在活動最後，與會無黨籍議員也牽起呂玉玲的手，高喊凍蒜，展現團結氣勢。

    李家興表示，許多議員服務案件牽涉中央層級的管轄權，過去呂玉玲在擔任外交及國防委員會的召委時，就給予了很多協助，今天他是帶著感恩的心來表達立場，希望優質認真的立委可以留在立法院，繼續服務鄉親。

    于北辰說，過去軍公教年金改革，呂玉玲站在前頭，聲嘶力竭捍衛軍公教的權益，第一場年金改革公聽會的召開，就是呂玉玲一手促成，也促使他走上從政之路。

    劉曾玉春、謝美英也說，呂玉玲雖已經是3屆資深立委，但仍抱持著謙卑的態度，即便不是自己選區的陳情，也盡心盡力為民眾解決疑難雜症。

    立委呂玉玲在平鎮三崇宮舉辦問政說明會，場面熱鬧。（呂玉玲提供）

    立委呂玉玲在平鎮三崇宮舉辦問政說明會，場面熱鬧。（呂玉玲提供）

    立委呂玉玲（左）感謝桃園市議會無黨團結聯盟總召李家興（握手者），率黨團議員到問政說明會力挺。（呂玉玲提供）

    立委呂玉玲（左）感謝桃園市議會無黨團結聯盟總召李家興（握手者），率黨團議員到問政說明會力挺。（呂玉玲提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    游淑慧稱要用陽光笑容融化他 王世堅靦腆笑：「她已經融化我啦」
    2023/05/16 18:33

    游淑慧稱要用陽光笑容融化他 王世堅靦腆笑：「她已經融化我啦」
    桃園5選區藍營初選民調倒數 呂玉玲找來金門女戰神
    2023/05/14 14:43

    桃園5選區藍營初選民調倒數 呂玉玲找來金門女戰神

    升息末端雙收益組合
    羅智強曾落跑選桃園市長如今回鍋 簡舒培：如外遇背棄糟糠妻的渣男
    2023/05/13 23:33

    羅智強曾落跑選桃園市長如今回鍋 簡舒培：如外遇背棄糟糠妻的渣男
    國民黨新竹縣第2選區立委初選 立委林思銘勝出
    2023/05/13 11:33

    國民黨新竹縣第2選區立委初選 立委林思銘勝出

    豪宅御用團隊 老牌建商青埔推好宅
    傳藍營「禮讓」中正萬華區 鍾小平批于美人放話：自抬身價不道德
    2023/05/12 11:40

    傳藍營「禮讓」中正萬華區 鍾小平批于美人放話：自抬身價不道德
    拚苗栗山線立委國民黨提名 邱鎮軍喊「世代交替、苗栗向前」
    2023/05/07 12:51

    拚苗栗山線立委國民黨提名 邱鎮軍喊「世代交替、苗栗向前」
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播