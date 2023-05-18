桃園第5選區藍營初選民調在即 無黨籍議員今晚合體力挺呂玉玲

立委呂玉玲（中）感謝桃園市議會無黨籍議員出席問政說明會力挺。（呂玉玲提供）

2023/05/18 23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨立委桃園市第5選區（平鎮、龍潭）黨內初選預計28至30日進行電話民調，現任國民黨立委呂玉玲力拚連任，今晚（18日）在平鎮三崇宮舉辦問政說明會，桃園市議會無黨團結聯盟總召李家興率黨團議員共7人現身支持，李家興直言，呂玉玲勤於地方服務，耕耘超過十年，絕對是最適合的人選。

呂玉玲感謝無黨籍議員的支持，強調就是她這些年努力拚搏的原動力，擔任3屆立委以來，累計提案320件、聯署2700多件，自己不是名嘴、不是網紅，心中只有在乎鄉親的大小事，這一仗需要所有鄉親一起努力，她會用盡所有力量，為家鄉拚搏到底。

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7名到場的無黨籍議員，包括李家興、段樹文、劉曾玉春、謝美英、于北辰、許更生、張秀菊，另外蘇偉恩、楊進福2人也派代表蒞會表示支持，現場湧進近2000名熱情民眾，場面熱烈，在活動最後，與會無黨籍議員也牽起呂玉玲的手，高喊凍蒜，展現團結氣勢。

李家興表示，許多議員服務案件牽涉中央層級的管轄權，過去呂玉玲在擔任外交及國防委員會的召委時，就給予了很多協助，今天他是帶著感恩的心來表達立場，希望優質認真的立委可以留在立法院，繼續服務鄉親。

于北辰說，過去軍公教年金改革，呂玉玲站在前頭，聲嘶力竭捍衛軍公教的權益，第一場年金改革公聽會的召開，就是呂玉玲一手促成，也促使他走上從政之路。

劉曾玉春、謝美英也說，呂玉玲雖已經是3屆資深立委，但仍抱持著謙卑的態度，即便不是自己選區的陳情，也盡心盡力為民眾解決疑難雜症。

立委呂玉玲在平鎮三崇宮舉辦問政說明會，場面熱鬧。（呂玉玲提供）

立委呂玉玲（左）感謝桃園市議會無黨團結聯盟總召李家興（握手者），率黨團議員到問政說明會力挺。（呂玉玲提供）

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