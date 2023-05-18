陳建仁：防黑道介入新興產業 持續修法管控模擬槍枝

行政院長陳建仁今天主持「112年度第2次治安會報」。（行政院提供）

2023/05/18 23:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁今天主持「112年度第2次治安會報」時，除要求有關單位積極偵辦不法，防範黑道介入綠能發電等新興產業發展，並指示行政院相關部會，研擬模擬槍枝及其零件管控的精進對策，持續推動相關修法作業。

陳建仁表示，先前發生黑道幫派高調舉辦大型宴會及槍擊案件，公然挑戰公權力，引發社會觀感不佳，警方雖已針對幫派公開活動及衍生犯罪連續執行掃黑專案，合計查獲幫派分子474人，查扣黑幫現金及財產近4億元，但為壓制黑道囂張氣焰，仍請全力掃蕩。

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為壓制黑道囂張氣焰，陳揆指示內政部警政署全力掃蕩黑道幫派，落實執行「系統性掃黑」策略，積極偵蒐不法事證，以組織犯罪嚴加究辦，並針對其所投資經營的營運場所，運用「第三方警政」策略施以行政干預措施，阻斷黑道幫派經濟來源，以達「溯源、刨根、斷金流」之效。

陳建仁指出，近年來非法持有槍枝查獲數量及槍擊案件逐年下降，但其中非制式槍枝的占比卻逐年提高，為有效管控模擬槍枝及其零件，請政務委員羅秉成邀集相關部會研擬精進對策，並持續推動相關修法作業。

此外，陳建仁也指示，為有效抑制不法情事，各有關單位應針對易受幫派組織依附的產業，例如建築營造業、廢棄物清理、綠能發電及其他新興產業等加強訪查、積極蒐集相關情資、提早察覺異樣，並主動進行偵辦。

陳建仁說，政府已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，盼該平台功能能持續加強，使合法綠能投資獲得最大保障；他表示，掃黑、反毒及打詐工作皆相當重要，請相關部會繼續強化各項治安維護工作，給全民一個安居樂業的環境。

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