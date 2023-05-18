醫學教育啟發從政3精神 賴清德盼成為金庸小說的「他」

賴清德透露，醫學訓練影響他進入政治領域的3個精神，「誠實面對問題、務實擬定對策、踏實解決問題」。（擷自賴清德YouTube頻道）

2023/05/18 22:29

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨主席暨總統參選人賴清德今（18）日分享，醫學訓練啟發他進入政治領域的3個精神，「誠實面對問題、務實擬定對策、踏實解決問題」；他透露，曾期許自己進入社會後，能像金庸武俠小說的「老頑童」周伯通，「有辦法兩手同時做不同事情，而且做得很好」，為國家社會有所貢獻。

賴清德今日晚間於YouTube頻道發布第三支影片《看見賴清德－醫學教我的事》，暢談大學醫學教育如何影響他的做事態度及從政態度。

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回憶起台大復健醫學系時期，賴清德說，醫學訓練啟發了他兩個重要精神，其一是一位三十多歲車禍癱瘓的病人令他印象深刻，雖然每日反覆復健，滿身大汗非常辛苦卻不曾放棄，讓他感受到「如何讓有限的生命更有價值，這才重要」。另，復健治療的徒手運動，需要針對不同病症循序漸進去解決問題，這也影響日後他的從政態度，「不可能一件事靠一句話就有結果」。

賴清德表示，醫學專業教育有三個重要精神，分別是以專業醫術幫助病人、人權精神不分種族貧富貴賤，以及診斷治療依據客觀數據的邏輯訓練，都對他影響深遠，無論是立委服務時期，每位民眾的陳情忠實記錄，到後續處理追蹤會主動向民眾回報，之後擔任行政院長也要求內閣團隊要做實事，皆秉持臨床面對病人的三個精神，「誠實面對問題、務實擬定對策、踏實解決問題」。

賴清德也提到，大學時期看了很多小說，例如金庸武俠小說《射鵰英雄傳》中的周伯通．擅於「左右互搏」；他期許自己，進入社會之後，「應該要像周伯通一樣，有辦法兩手同時做不同的事情，而且又有辦法做得很好」。

對此，賴清德總統競選團隊說明，期盼藉由《看見賴清德－醫學教我的事》，帶領民眾透過醫學時期的啟發、小故事，不只分享賴清德的人生歷程，也看見他的人生態度。

賴清德強調，他不論是披白袍，還是穿正裝，都秉持著相同的精神，務實做事。（擷自賴清德臉書）

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