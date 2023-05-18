高市火災誤報數異常飆高！白喬茵質疑施壓基層 消防局長反駁

白喬茵質疑火災誤報件數異常飆高，疑基層被逼迫？消防局長王志平表示，若做手腳就不會績效墊底。（記者王榮祥翻攝）

2023/05/18 20:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市今年前5個月火災誤報數高達470件，比去年同期163件暴增近三倍！市議員白喬茵批評公共安全及災防數字向來墊底，質疑誤報數恐遭施壓？高市消防局長王志平答詢，若做手腳、就不會墊底。

白喬茵彙整高市火災誤報件數發現，高市府去年7月7日發布人事令，消防局長王志平真除上任，上任那天起誤報數攀升，曲線圖很詭異，今年初至5月1日更高達470件，比去年整年163件暴增近三倍。

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白喬茵質疑，遠見雜誌針對六都總體競爭力做排名，高雄公共安全及防災數字向來墊底，若按比例增加，今年誤報案可能多達1千件，要讓數據反映真實情況，而非只是追求漂亮的KPI（績效指標），不該為帳面成績粉飾太平。

消防局長王志平回應，數字都是勤務中心統計，誤報樣態很多，可能通報者看見煙就報案，消防人車到現場發現沒火勢，另外重複報案也有可能，可能好幾十人同時報，最後歸類同一件，會再與勤務中心或火調科進一步統計釐清。

王志平答詢強調，高雄件數若做手腳就不會墊底，若看見其他縣市的火災件數，會覺得更不合理，誤報永遠都存在，消防局都是團體作戰，沒有個人英雄主義。

高市議員白喬茵彙整去年、今年火災誤報件數，質疑數據異常。（記者王榮祥翻攝）

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