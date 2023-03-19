台英國會小組主席率團訪台 蔡總統明接見

台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）。（取自英國國會網站）

2023/03/19 18:17

〔記者陳昀／台北報導〕台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）今起應邀率團訪台至24日，總統府發言人Kolas Yotaka晚間表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡總統將於明天下午於總統府接見訪團，就雙方共同關注之議題交換意見。

Kolas表示，此行為史都華下議員就任台英國會小組主席後，首度率團訪台，這也是繼去年11月英國下議院外交委員會訪團來台後，英國國會再度組團來台灣訪問，團員另包括副主席白若博下議員（Rob Butler MP）、艾薩拉下議員（Sarah Atherton MP）、戴思棠下議員（Tanmanjeet Singh Dhesi MP）、康福澤下議員（Afzal Khan MP）、瑞茉莉下議員（Marie Rimmer MP）等共5位跨黨派議員。

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Kolas表示，英國近年來持續支持台灣有意義參與諸如世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等國際組織；雙方在經濟、文化、能源轉型、離岸風電等領域的合作，也日益緊密堅實。

Kolas表示，期盼透過此行交流，進一步促進雙方在各領域的合作交流，並持續為提升全球民主韌性與經貿繁榮發展共同努力。

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