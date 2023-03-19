為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台英國會小組主席率團訪台 蔡總統明接見

    台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）。（取自英國國會網站）

    台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）。（取自英國國會網站）

    2023/03/19 18:17

    〔記者陳昀／台北報導〕台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）今起應邀率團訪台至24日，總統府發言人Kolas Yotaka晚間表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡總統將於明天下午於總統府接見訪團，就雙方共同關注之議題交換意見。

    Kolas表示，此行為史都華下議員就任台英國會小組主席後，首度率團訪台，這也是繼去年11月英國下議院外交委員會訪團來台後，英國國會再度組團來台灣訪問，團員另包括副主席白若博下議員（Rob Butler MP）、艾薩拉下議員（Sarah Atherton MP）、戴思棠下議員（Tanmanjeet Singh Dhesi MP）、康福澤下議員（Afzal Khan MP）、瑞茉莉下議員（Marie Rimmer MP）等共5位跨黨派議員。

    Kolas表示，英國近年來持續支持台灣有意義參與諸如世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等國際組織；雙方在經濟、文化、能源轉型、離岸風電等領域的合作，也日益緊密堅實。

    Kolas表示，期盼透過此行交流，進一步促進雙方在各領域的合作交流，並持續為提升全球民主韌性與經貿繁榮發展共同努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台英國會小組主席率團訪台 交流區域局勢與台英關係
    2023/03/19 09:47

    台英國會小組主席率團訪台 交流區域局勢與台英關係
    英下議院外委會主席：台灣有朋友相挺 並不孤單
    2022/12/03 05:30

    英下議院外委會主席：台灣有朋友相挺 並不孤單
    英國國會外委會晉見蔡英文 挺台以「正式會員」參與世衛組織
    2022/12/02 10:49

    英國國會外委會晉見蔡英文 挺台以「正式會員」參與世衛組織
    英國國會訪團來台 喝珍奶與台灣民眾街頭開聊
    2022/12/01 18:22

    英國國會訪團來台 喝珍奶與台灣民眾街頭開聊
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播