「九二共識」沒共識 呂秀蓮：為何要強迫2024新總統接受？

前副總統呂秀蓮今發表「凝聚台灣新共識，廢止九二共識」演說。她表示，2024年選出的台灣新總統，「憑什麼要強迫他接受32年前『沒有共識的共識』？為和要將上一代的『歷史枷鎖』強加給下一代」？（記者方賓照攝）

2023/03/19 11:40

〔記者謝君臨／台北報導〕今天是「319槍擊案」19周年，前副總統呂秀蓮今發表「凝聚台灣新共識，廢止九二共識」演說。她表示，2024年選出的台灣新總統，「憑什麼要強迫他接受32年前『沒有共識的共識』？為和要將上一代的『歷史枷鎖』強加給下一代」？她也提及，美中兩強爭霸猶如兩隻大象打架，「和平保台」才是台灣最好的生路。

呂秀蓮今舉辦「北區民間國是會議」。她致詞表示，19年前的今天，她與時任總統陳水扁挨了子彈，19年來這個案子還沒有破，但兩顆子彈撕裂了台灣，從此台灣社會、藍綠對立了起來。她希望以新的方式來寫319的歷史，透過民間國是會議，改變19年來藍綠對立、統獨對立的情況。

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針對兩岸情勢，呂秀蓮說1992年11月間，國共雙方政府為解決兩岸文書認證問題，在香港有舉行會談，但未達成結論，雙方只接受「兩岸各自以口頭聲明的方式表示『一個中國』原則，至於表述之具體內容則另行協商。」當時媒體以「一個中國，各自表述」定調，而所謂「各自表述」，就是各說各說，沒有共識。

呂秀蓮表示，所謂「各自表述」早已被否決，1993年中國發表第一份白皮書，明確宣稱台灣是中國一部分，根本不提中華民國。她認為，明年台灣將選出新的國家領導人，為什麼要強迫他接受32年前「沒有共識的共識」呢？

呂秀蓮也說，如今物換星移，統獨變異，根據民調，1992年自認是台灣人者僅17.6%，自認是中國人多達25.5%，又以認為兩者皆是的46.4%佔最多數；2023年自認是台灣人比例高達61.4%，自認是中國人僅3.2%，認為兩者皆是32.2%。

呂秀蓮質疑，為何要將上一代的「歷史枷鎖」強加給下一代？應該還給年輕人有尊嚴、健康的未來。她並舉非洲諺語形容，中美兩強爭霸猶如兩隻大象打架，草原必遭殃，但草地上的小動物要自謀生路；牠們選擇的草原就是台灣，和平保台才是2350萬台灣人民最好的出路，而民間國是會議正式和平保台的關鍵一步。

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