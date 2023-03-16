國考再進步！醫師等22類科考試資格「實習認定基準」法制化

考試院長黃榮村（右）提醒考選部，確保最終取得執業資格的專技人員，均能兼具專業知識和技能，保障應考人且更造福民眾。（考試院提供）

2023/03/16 18:06

〔記者林曉雲／台北報導〕國家考試再進步！憲法保障人民工作權，但醫師、牙醫師、藥師等各類醫事人員、獸醫師、社會工作師、法醫師等工作，因涉及民眾的生命、身體、健康、財產等安全，對實作能力有一定要求，考試資格設有實習條件的限制，考試院院會今天（15日）聽取考選部專案報告，將提升專技人員考試「實習認定基準」之法規位階，完備法制更符憲法及維護應考人權益。

考試院長黃榮村提醒，考選部應與各職業主管機關密切合作，透過考用機關的協力互助，確保最終取得執業資格的專技人員，均能兼具專業知識和技能，保障應考人且更造福民眾。

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考選部長許舒翔報告「專門職業及技術人員考試實習認定基準規定辦理情形及精進措施」，他表示，「實習認定基準」屬於應考資格，為維護應考及取得法定執業資格的權利，將全面修正各種考試規則提升法律位階，考生也可更方便查詢應考資格及實習認定基準。

考試委員給予肯定，認為實作能力對於執業具重要性，要求針對尚未明訂實習認定基準之類科，考選部應邀請職業主管機關及相關專業團體，對實習制度訂立統一規範。

許舒翔說明，考試及格取得執業資格的專技人員，係為民眾提供專業服務，保護人民的生命、身體、健康、財產安全，對於實作能力有一定的要求，基於不同職業特性，對實作能力的要求則有不同規範。

其中，直接提供醫療及福利等各類照護、病理檢驗為主要業務的專技人員共計22類科，在專業養成教育階段，非常重視實作能力的養成，應考資格條件的規定中，除了要求必須具備畢業學歷之外，且要求在學期間之實習期滿成績及格。

22類科包括各類醫事人員（醫師、牙醫師、中醫師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、護理師、物理治療師、職能治療師、助產師、營養師、臨床心理師、諮商心理師、呼吸治療師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、驗光師、驗光生）、獸醫師、社會工作師及法醫師。

而醫事檢驗師等8類科在職業管理法規未有明文規範，其應考資格係依專門職業及技術人員考試法規定，考選部先徵詢相關職業團體意見，再會同職業主管機關議決，於各該考試規則規定，應考人須畢業且實習期滿、成績及格。

考選部長許舒翔今在考試院院會專案報告，考選部將通盤檢討專技人員考試「實習認定基準」法規位階，全面提升以完備法制化。（考試院提供）

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