為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國考再進步！醫師等22類科考試資格「實習認定基準」法制化

    考試院長黃榮村（右）提醒考選部，確保最終取得執業資格的專技人員，均能兼具專業知識和技能，保障應考人且更造福民眾。（考試院提供）

    考試院長黃榮村（右）提醒考選部，確保最終取得執業資格的專技人員，均能兼具專業知識和技能，保障應考人且更造福民眾。（考試院提供）

    2023/03/16 18:06

    〔記者林曉雲／台北報導〕國家考試再進步！憲法保障人民工作權，但醫師、牙醫師、藥師等各類醫事人員、獸醫師、社會工作師、法醫師等工作，因涉及民眾的生命、身體、健康、財產等安全，對實作能力有一定要求，考試資格設有實習條件的限制，考試院院會今天（15日）聽取考選部專案報告，將提升專技人員考試「實習認定基準」之法規位階，完備法制更符憲法及維護應考人權益。

    考試院長黃榮村提醒，考選部應與各職業主管機關密切合作，透過考用機關的協力互助，確保最終取得執業資格的專技人員，均能兼具專業知識和技能，保障應考人且更造福民眾。

    考選部長許舒翔報告「專門職業及技術人員考試實習認定基準規定辦理情形及精進措施」，他表示，「實習認定基準」屬於應考資格，為維護應考及取得法定執業資格的權利，將全面修正各種考試規則提升法律位階，考生也可更方便查詢應考資格及實習認定基準。

    考試委員給予肯定，認為實作能力對於執業具重要性，要求針對尚未明訂實習認定基準之類科，考選部應邀請職業主管機關及相關專業團體，對實習制度訂立統一規範。

    許舒翔說明，考試及格取得執業資格的專技人員，係為民眾提供專業服務，保護人民的生命、身體、健康、財產安全，對於實作能力有一定的要求，基於不同職業特性，對實作能力的要求則有不同規範。

    其中，直接提供醫療及福利等各類照護、病理檢驗為主要業務的專技人員共計22類科，在專業養成教育階段，非常重視實作能力的養成，應考資格條件的規定中，除了要求必須具備畢業學歷之外，且要求在學期間之實習期滿成績及格。

    22類科包括各類醫事人員（醫師、牙醫師、中醫師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、護理師、物理治療師、職能治療師、助產師、營養師、臨床心理師、諮商心理師、呼吸治療師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、驗光師、驗光生）、獸醫師、社會工作師及法醫師。

    而醫事檢驗師等8類科在職業管理法規未有明文規範，其應考資格係依專門職業及技術人員考試法規定，考選部先徵詢相關職業團體意見，再會同職業主管機關議決，於各該考試規則規定，應考人須畢業且實習期滿、成績及格。

    考選部長許舒翔今在考試院院會專案報告，考選部將通盤檢討專技人員考試「實習認定基準」法規位階，全面提升以完備法制化。（考試院提供）

    考選部長許舒翔今在考試院院會專案報告，考選部將通盤檢討專技人員考試「實習認定基準」法規位階，全面提升以完備法制化。（考試院提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紙本證書走入歷史 考試院發出首批專技人員考試及格電子證書
    2023/03/09 13:20

    紙本證書走入歷史 考試院發出首批專技人員考試及格電子證書
    雙語時代 關務人員特考明年起增加英檢資格
    2023/03/09 13:09

    雙語時代 關務人員特考明年起增加英檢資格

    多方產業帶動人口紅利 林口指標新案
    第2次中醫師高考6月舉辦 今年首度併同醫師二階考試
    2023/03/02 14:25

    第2次中醫師高考6月舉辦 今年首度併同醫師二階考試
    高普考明年減少筆試科目 這些類科增加口試
    2023/03/02 14:24

    高普考明年減少筆試科目 這些類科增加口試

    野餐佐春光Ｘ一起花瘋啦！活動熱烈報名中
    考試院修法 聽障者參加國考可申請手語協助
    2023/02/16 21:20

    考試院修法 聽障者參加國考可申請手語協助
    減化試務作業 考試院宣布取消閱卷委員核計與書寫總分規定
    2022/10/13 20:50

    減化試務作業 考試院宣布取消閱卷委員核計與書寫總分規定
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播