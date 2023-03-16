痛批國民黨選策會成員跨越反黑金紅線 王婉諭籲撤回人選

時代力量黨主席王婉諭批評，國民黨已跨越台灣社會的反黑金紅線，呼籲朱立倫撤回人選，展現反黑金決心。（時代力量提供）

2023/03/16 17:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨昨日公布負責2024選戰提名的「中央選戰策略會報」成員，因賄選被判刑確定的前台南市議長李全教與曾因炒股案入獄的現任立委傅崐萁皆在列，時代力量黨主席王婉諭批評，國民黨已跨越台灣社會的反黑金紅線，呼籲朱立倫撤回人選，展現反黑金決心。

王婉諭表示，反黑金已是台灣共識，各黨都應以具體行動回應社會期待，國民黨卻一邊重砲批評民進黨籍的台南市議長邱莉莉涉賄，一邊對自家涉貪遭羈押的澎湖縣、雲林縣兩位議長裝聾作啞，如此雙重標準，只會坐實外界認為，國民黨只把反黑金當政治攻擊的批評。

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王婉諭指出，國民黨不僅不處理兩位涉案議長，竟還大剌剌地把李全教、傅崐萁等黑金更生人納入提名小組，面對外界質疑時更以「已服刑完畢，沒有黑金疑慮」為爭議人選緩頰，令人質疑國民黨對黑金的定義，是否遠離台灣的社會常識。

王婉諭呼籲，政黨主席最重要的任務就是定位政黨價值，稍早傳出李全教將請辭選策會，請國民黨主席朱立倫別再默不作聲，盡快對自家兩位縣議會議長涉貪做出表態，並主動撤回選策會所有爭議人選，別用黑金提名團，挑戰台灣社會的常識。

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