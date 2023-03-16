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    中市水銀路燈何時換成LED燈 建設局：預定6月全部汰換

    市議員黃馨慧指台中市有些LED路燈不夠明亮廣度也不夠，建設局應該修改。（記者蘇金鳳攝）

    市議員黃馨慧指台中市有些LED路燈不夠明亮廣度也不夠，建設局應該修改。（記者蘇金鳳攝）

    2023/03/16 17:29

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會都建水委員會今天審查建設局追加預算，對於建設局汰換水銀的進度有市議員認為太慢，但也有市議員質疑有些LED燈不夠亮，照明不夠廣，要求建設局加速汰換水銀燈及LED照明的問題；建設局長陳大田表示，目前還有2、3千盞水銀燈已持續汰換中，預計6月全部汰換，此外LED未來會朝向智能化發展，亮度可隨環境而更變。

    台中市議會都建水委員會今天進行都發、建設、水局的追加預算的審查，市議員楊典忠表示，行政院2012年推動「全台設置LED路燈」政策，由經濟部能源局以「水銀路燈落日計畫」專案補助經費，但台中市部分地區卻仍在使用，且已經逾5年未汰換。

    楊典忠並表示，中央的計畫應該儘速完成，也希望市府採購LED燈要重視材料品質與亮度，很多民眾反映水銀燈換了LED燈後，加上很多道路只有建置單邊路燈，道路明亮度反而變暗了，另外部分鄰近農田的路燈，靠農作物這一側應該加蓋，免得農作物在路燈照射下影響生長。

    市議員黃馨慧則表示，有很多民眾反映目前安裝的LED燈不夠亮，而且廣度不夠，建設局應該進行改善。

    市議員賴朝國表示，建議設在產業道路的LED燈應該要加蓋，否則亮度會影響農作物的成長；建設局長陳大田表示，會進行修改。

    台中市議會都建水委員會審查建設局追加預算。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會都建水委員會審查建設局追加預算。（記者蘇金鳳攝）

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