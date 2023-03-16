宣布選立委 基市前副議長、議員林沛祥︰讓中央聽見基隆人聲音

基隆市前副議長、議員林沛祥今天宣布將參選立委。（記者盧賢秀攝）

2023/03/16 12:13

〔記者盧賢秀／新北報導〕國民黨議員、基隆市前副議長林沛祥，今天正式宣佈參選立委，爭取國民黨提名，他喊出「2024基隆會更好」的口號，要讓中央聽到基隆人的聲音，包括捷運、交通和基隆港回饋等問題，讓中央知道基隆人要什麼。

林沛祥表示，他2018參選安樂區議員至今，從來沒改變過自己的初衷，「要當一個選後也看得見的民意代表。」平常的日子在各大交通樞紐，都能看見他在現場與民眾站在一起，聽取民意。

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他指出，參選的初衷就是「希望能讓基隆人早點回家。」基隆有將近三分之一的人口每天的日常就是從基隆市出發到台北、新北等地通勤，長期來回奔波，他每天在各大路口、在各通勤站點，陪所有通勤好朋友一同等車。此外，他希望讓基隆人留在基隆上班。

此外，基隆港每年有1600億的稅收，這個收入卻幾乎都進了中央，回饋金不到9億元

他說，如果能夠增加補助，給基隆更好的規劃。他認為基隆選出來的立委，要服務基隆人的立委，讓中央聽到基隆人的聲音。

目前國民黨內林沛祥是第一個表態參選立委的，另外還有市議員何淑萍也有意參選立委。

基隆市前副議長、議員林沛祥今天宣布將參選立委。（記者盧賢秀攝）

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