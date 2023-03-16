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    朱立倫：蔡政府2025年綠能達20％比例只是口號 不可能達成

    國民黨主席朱立倫指出，台灣會不會缺電，重點在於能源政策，而且除了供電問題，氣候變遷與碳排放問題也要考慮。（資料照）

    國民黨主席朱立倫指出，台灣會不會缺電，重點在於能源政策，而且除了供電問題，氣候變遷與碳排放問題也要考慮。（資料照）

    2023/03/16 10:31

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日上午召開「缺水又缺電，能源轉型，怎麼轉？」國政系列記者會，兼任智庫董事長的國民黨主席朱立倫指出，台灣會不會缺電，重點在於能源政策，而且除了供電問題，氣候變遷與碳排放問題也要考慮，近期許多歐洲議會、商會人士與他見面，大家都關心綠電在台灣發展的情形，但到去年底，綠電比例在台灣只佔8.4%，距離2025年要達到20%比例的目標很遠，每一位拜訪他的人士都知道，那只是口號，根本不可能達成。

    朱立倫表示，台灣現在依靠進口煤、天然氣與油發電，這會產生二氧化碳，根本不可能達成減碳目標，而且除了碳排放，以天然氣養綠又會造成另一個問題，就是台灣天然氣儲量有限，只要一個颱風來或兩岸萬一發生緊張情況，天然氣進不來，就成了嚴重的國家安全議題。

    朱立倫批評，台灣碳排放指數在全球排名很不好，蔡政府說要在2025年達到減碳目標，完全是在自己騙自己，必定跳票，他主張台灣應該發展安全而且能夠達成減碳目標的能源。

    國民黨智庫執行長柯志恩指出，22日是世界水資源日，但台灣現在面臨缺水挑戰，北部7個水庫，有2個儲量低於50%，其中就包括承載新竹科學園區的寶山水庫，中部有8個，但半數以上水位低於50%，南部地區更危險，11個水庫就有8個低於50%，負責農業灌溉的曾文水庫現在嚴重缺水，恐怕會讓台灣除了缺水、缺電、缺蛋之外，還有可能發生缺糧。

    柯志恩表示，前瞻計劃預算給了蔡政府1300億元，為何到今天問題還沒有解決？台灣每年11月到隔年5月是枯水期，根本無法發電。

    她說，民進黨主席賴清德過去擔任行政院長時，提出要解決台灣五缺的問題，當時她還給賴清德按讚，但現在五缺問題解決了嗎？美國商會白皮書告訴我們，對台灣供電有高度隱憂，68%的外商擔心綠色能源是否可以足夠支應台灣用電所需。

    國民黨智庫今日上午召開「缺水又缺電，能源轉型，怎麼轉？」國政系列記者會。（記者施曉光攝）

    國民黨智庫今日上午召開「缺水又缺電，能源轉型，怎麼轉？」國政系列記者會。（記者施曉光攝）

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