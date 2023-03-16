合作探勘石油 台灣與索馬利蘭召開能礦會議

台灣與索馬利蘭3月15日舉行第一屆能礦聯合工作小組會議。（圖由索馬利蘭代表處提供）

2023/03/16 10:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與索馬利蘭3月15日舉行第一屆能礦聯合工作小組會議，雙方交流油氣礦產探勘及開採培訓課程、我國在非洲地區石油探採經驗分享及能源礦產政策強化合作等議題，並達成多項共識，將進一步深化雙邊產業合作與鏈結。

經濟部長王美花去年5月與索馬利蘭能源及礦業部部長阿布迪以換約方式完成簽署「能源及礦產資源合作協定」，深化雙方在能礦領域合作。經濟部能礦聯合工作小組訪團於3月13日至3月18日訪問索馬利蘭，會晤索馬利蘭貿易暨觀光部、投資暨產業發展部、能源及礦業部，並召開首屆能礦會議。

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駐索馬利蘭代表處羅震華致詞表示，去年5月台索簽訂「能源及礦產資源合作協定」後，這是第一次舉行聯合工作小組會議。我國中油海外投資公司（OPIC）與Genel Energy公司在索馬利蘭的探採區塊佔85個當中的2個，這項合作具有區域示範作用，預期索馬利蘭第一口探勘井鑽探後，將能帶動更多外資投入。

羅震華強調，台灣是理念相近民主夥伴日後合作的優質選擇，另外目前所探勘的SL10B13 Block油區距離柏培拉港約150公里，這樣的地緣優勢也為日後開拓國際市場提供最佳捷徑。索馬利蘭能礦部多次保證索馬利蘭充分掌控其領土及蘊藏資源，這是吸引外資的關鍵。另外因和平、安全及穩定是兩國合作及推動經濟繁榮的基礎，欣見索馬利蘭政府承諾確保兩國合作計畫順利成功。

索馬利蘭能礦部部長阿布迪（Abdillahi Farah Abdi）致詞時，感謝台灣經濟部國際合作處處長陳永章率團來訪，期盼透過此次會議促進能源及礦產領域的經驗與知識交流，強化探採開發、技術培訓、數據中心及法規等制度的建立。

第一屆台索能礦聯合工作小組會議由經濟部國際合作處處長陳永章與索馬利蘭能礦部執行長Fowsi Mohamed Farah共同主持，雙方就油氣礦產之探勘及開採培訓課程、我國在非洲地區石油探採經驗分享及雙方能源與礦產政策等領域強化雙邊合作等議題交流，並達成多項共識，進一步深化雙邊產業合作與鏈結的契機。

台灣與索馬利蘭3月15日舉行第一屆能礦聯合工作小組會議。（圖由索馬利蘭代表處提供）

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