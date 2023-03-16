全中運出包多 立委痛罵承辦新竹縣史上最爛

立委陳秀寳今日質詢時痛罵新竹縣政府是史上最糟糕、最差勁、最不負責任的全中運承辦縣市。（記者林曉雲攝）

2023/03/16 10:33

〔記者林曉雲／台北報導〕今年全中運資格賽連連出包，竹東網球比賽場地才因場地缺失造成選手受傷，12日再發生跆拳道對打項目的電子護具系統出現問題，導致比賽一度暫停還耽誤6.5小時，立委陳秀寳今日質詢時痛罵承辦的新竹縣是史上最糟糕、最差勁、最不負責任的承辦縣市，全國性比賽發生這樣荒唐和荒謬的事情，新竹縣長楊文科原本還預定要出國去紐西蘭，飛機壞掉才不能出國，新竹縣是史上最爛的承辦縣市。

立法院教育委員會今日進行「強化全中運競賽事宜之督導查核機制」專題報告，立委們砲聲隆隆，立委陳培瑜也要求追究新竹縣政府責任，強調如果她是家長也不忍心讓孩子站上這樣的球場，執委會主委是當地縣長，與會的地方官員應提高層級。

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教育部次長林騰蛟表示，有意願承辦全中運的地方政府，在舉辦2年前向教育部提出申請，由教育部設置全中運遴選小組，公開遴選承辦之地方政府。體育署署長鄭世忠則說明，2年前遴選時依評分投票決定是新竹縣政府承辦，但認為是突發狀況，也跟經驗有關，體育署正進行全面總體檢。

立委陳靜敏表示，3月4日選手因場地問題受傷致棄賽，讓網球大哥大盧彥勳也動怒，因為選手根本沒有機會在新竹縣的場地試打，問題是連民眾都不能使用的場地，竟然讓選手去打，現在出包後，網球比賽場地要移到台中，場地問題會影響選手未來的表現，新竹縣長楊文科在全中運執行期間竟要出國，真是不可思議，要求體育署暫緩撥經費，提醒須確保5月舉行的全大運場地妥適。

林騰蛟說明，針對中正網球場地施工匆促及提出賽事場地材質等疑慮，經執委會整體評估後，宣布調整場地及延後賽程，另跆拳道對打賽3月12日上午開賽後因電子設備系統訊號感應發生問題致賽事中斷暫停，疑似不明原因干擾，後經進駐電信警察反覆檢測與排除問題，並更換競賽設備系統，已於同日下午4時30分恢復比賽，全中運於辦理網球資格賽初始，即出現競賽場地選擇的合宜性及場地驗收時間等爭議，另外，器材設備的相關問題（跆拳道系統訊號異常），體育署均將列入輔導查核機制內檢討。

教育部次長林騰蛟（右）和體育署署長鄭世忠（左）今答詢表示，已進行全面總體檢。（記者林曉雲攝）

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