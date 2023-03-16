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    台中購物節追加3.5億預算闖關失敗 市府今通過第二次追加預算4月送議會

    台中購物節追加3.5億預算闖關失敗，市府今通過第二次追加預算再追加。（記者蘇孟娟攝）

    台中購物節追加3.5億預算闖關失敗，市府今通過第二次追加預算再追加。（記者蘇孟娟攝）

    2023/03/16 10:12

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府第一次追加3.5億「台中振興經濟－消費金喜送」預算，日前送議會臨時會，綠營議員質疑市府違法替台中購物節追加預算且增加8倍之多，該筆預算由市府抽回，闖關失敗；今台中市府召開臨時市政會議通過第二次追加相關預算3.5億，將送議會4月定期會再議。

    台中市副市長黃國榮指出，是配合臨時會政黨協商，要求市府定期會再提審議，今天是完備市府行政機關程序，定期會將再提議會審議，追加「消費金喜送」3.5億預算。

    台中市議會13日召開臨時會，討論市府第一次追加預算，其中一項「消費金喜送」追加3.5億元，引發議員關注，因上一屆議會已決議，有關台中購物節不得再以追加預算方式，編列相關活動經費，市府經發局在此次追加預算中，提出「台中振興經濟－消費金歡喜送計畫」，追加了新台幣3.5億元，遭質疑「換湯不換藥」，更藐視議會決議。

    因議員反對聲浪，當天經過數度協商後，台中市議會議長張清照最後裁示，「消費金喜送」計畫3.5億元抽回，市府另行送案審查。

    因市議會定期會4月將召開，台中市政府今日召開臨時市政會議，通過追加112年度總預第2次追加預算3.5億元，黃國榮說，該筆預算就是「消費金喜送」3.5億預算，市府是配合議會決議，要求市府定期會再提審議，須在議會定期會前通過追加，以利會期提議會審議。

    黃國榮強調，上屆議會作出不得以追加預算辦理台中購物節活動時，因議會當時已通過112年度的本預算，以致於來不及編入，配合議會相關決議，未來台中購物節相關活動經費在113年度會編入市府本預算；這次追加預算維持歲入歲出平衡，財源沒問題，也不會增加市府舉債。

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