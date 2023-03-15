漁夫特色遊戲場啟用 陳其邁打扮成船長「敬禮」帥度破表

高雄市長陳其邁（中）一身船長服、帽，比出張育成的招牌敬禮手勢，帥度破表，左為市議員陳明澤，右為立委邱志偉。（高市府提供）

2023/03/15 22:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 以「小小漁夫探險趣」為概念主軸的「茄萣特色遊戲場」，今天（15日）正式開放，高雄市長陳其邁特別打扮成船長，做出最夯的敬禮動作，與小朋友互動，帥度破表!

位於茄萣運動公園的「茄萣特色遊戲場」，以「小小漁夫探險趣」為概念主軸，將海洋意象和地方產業文化如漁船、洋流、漁網等元素，融入遊具及鋪面設計中，遊憩設施包括捕魚船主遊具、共融鞦韆區、坡道遊戲區、梅花樁平衡木地景遊戲區、成人體健區等，具有在地海洋漁村特色。

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今天啟用儀式上，高雄市長陳其邁也豁出去了，特別打扮成船長模樣，還做出經典賽國手、「國防部長」張育成的招牌敬禮手勢，帥度破表。

陳其邁說，茄萣是烏魚的故鄉，去年底訪東京都小池百合子知事，及日前訪福岡、熊本，都是以茄萣烏魚子為伴手禮，因此，茄萣特色遊戲場特別以具漁村特色為主題設計。

陳其邁也強調，高雄每座特色公園，都以地方特色來設計，他提到農十六公園、小港森林公園的兒童遊戲場，屬於較旗艦型的特色公園，現在已成打卡熱點，樂見高雄的共融公園，成為大小朋友都很喜歡的地方。

陳其邁表示，他上任至今，已完工30座特色共融公園，至今年6月可達34座，未來更將超過百座!

針對市府推出的公共運輸優惠，陳其邁也鼓勵茄萣民眾多多使用，4月起，高雄市境內公共運輸399元通勤月票方案，民眾可用超划算價格，享受無限次使用捷運、公車、輕軌、渡輪及公共自行車等運具。

此外，配合台鐵票證與MeNGo票證整合，自7月起，將高雄市區台鐵納入399方案，讓台鐵通勤族能享有同樣優惠。

以「小小漁夫探險趣」為概念主軸的「茄萣特色遊戲場」，今天（15日）正式開放。（高市府提供）

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