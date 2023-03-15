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    不驗陽了！中國恢復台灣白帶魚進口 陸委會籲檢討貿易限制

    陸委會駁斥，科學上並未發現有新冠病毒可透過產品包裝傳染到人類的實證或研究，呼籲中方儘速重新檢討相關貿易限制措施。（資料照）

    陸委會駁斥，科學上並未發現有新冠病毒可透過產品包裝傳染到人類的實證或研究，呼籲中方儘速重新檢討相關貿易限制措施。（資料照）

    2023/03/15 21:24

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國海關總署決定，今天（15日）起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。中國國台辦發言人馬曉光今天宣稱，去年因為檢出新冠病毒「陽性」，暫停了台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。陸委會駁斥，科學上並未發現有新冠病毒可透過產品包裝傳染到人類的實證或研究，呼籲中方儘速重新檢討相關貿易限制措施。

    馬曉光聲稱，2022年6月，中國海關在台灣輸大陸冰鮮白帶魚、凍竹筴魚中，檢出新冠病毒核酸「陽性」樣本；基於生物安全風險防範的考慮，海關總署自2022年8月3日起暫停了台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。

    馬曉光說，中國已對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，取消所有進口冷鏈食品口岸環節針對新型冠狀病毒的核酸監測檢測等措施。為促進兩岸貿易健康發展，海關總署決定自3月15日起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。

    陸委會對此表示，中共有關部門於去年陸續誣指我方白帶魚、竹筴魚檢出新冠病毒並暫停輸入。陸委會即多次對外說明，這種獨樹一幟、橫空出世、假藉防疫的不友善作為，既缺乏科學性的證據資料，也對各界毫無說服力。

    陸委會強調，針對中國海關以在台灣輸中冰鮮白帶魚、凍竹筴魚中檢出新冠病毒核酸陽性樣本為由，自2022年8月3日起暫停該2項水產品輸中。我方業務主管機關即已透過兩岸協議管道向中方反映，目前科學上並未發現有新冠病毒可透過產品包裝傳染到人類的實證或研究，呼籲中方儘速重新檢討相關貿易限制措施。

    陸委會提及，對於中國以驗出新冠病毒為由，暫停食品與農產品貿易的作法，受影響國家如美、澳、印等，與我國已透過世界貿易組織（WTO）下的SPS委員會例會，陸續向中方提出特定貿易關切。

    陸委會提到，對於中方恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入，相信是回到處理相關議題的正確態度，政府也期盼未來兩岸各項經貿往來能朝更健康的方向發展，才是兩岸人民之福。陸委會正面看待。

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