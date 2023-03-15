南寮風箏賽場挖出馬桶蓋？綠議員諷：古有圍魏救趙、今有馬桶護高

新竹市民眾黨議員護航高虹安到南寮風箏賽場找馬桶？綠營議員劉康彥則批是烏龍爆料、並發文暗諷「古有圍魏救趙、今有馬桶護高」。圖為風箏賽場現況。（記者洪美秀攝）

2023/03/15 22:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨新竹市議員宋品瑩、李國璋等人今天大陣仗稱市府在南寮風箏賽場挖出馬桶、廢磚塊等廢棄物，結果被民進黨新竹市議員劉康彥踢爆根本是烏龍爆料，並暗諷根本是「古有圍魏救趙，今有馬桶護高」。

劉康彥在臉書發文提到，昨天晚上近10點，PTT八卦版有網友發文，以南寮風箏賽場挖出「馬桶」為題，開始帶風向，無獨有偶，民眾黨議員和PTT網友口徑一致，在昨晚10點35分通知媒體，指風箏賽場挖出廢棄馬桶，邀請記者今早再去風箏賽場會勘。

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劉康彥驚呼：不敢相信！這樣巧合的政治操作，在幕僚圈來看手法實在太粗糙，但他也等著看今晚有無（綜藝）政論節目隨之起舞。

劉康彥說，這樣的手法很明顯是在轉移高虹安施政無能的焦點，尤其這幾天，高虹安因為違法翻唱五月天歌曲的爭議，淪為大家茶餘飯後的笑柄，她不得不出招轉移眾人注意力。

他也提到，針對五月天的歌曲被重製，他還想問新竹市警察局，最後支付的版權費用金額是多少？支應的公務預算科目是什麼？搞到最後，居然要市民買單高虹安的歌聲？

劉康彥強調，風箏賽場現場絕對沒有挖出「馬桶」，至於ptt照片出現的「馬桶蓋」，則是本來就被丟在漁港南側的廢棄物暫置區，並非近日挖到再運過去。並指不論是開挖或是暫時堆置的過程，市府都有影像紀錄，問市長室、行政處長、工策會幕僚就知道，馬桶蓋本來就在漁港南側的廢棄物暫存區內。

至於清運廠商所拍的照片，為何會流出？接著又這麼巧被網友圈起「馬桶蓋」做文章，背後貓膩，懂的人就懂。

劉康彥也提到為什麼會挖出石塊、混凝土塊？他也找出10幾年前的google街景圖，稱風箏賽場改造前，有大面積的硬鋪面廣場、柏油路面、水泥堤防、人行道。後續因改成簡易綠美化的風箏賽場，在節省公帑的前提下（因為處理大量營建廢棄物相當花錢，包括清運費和最終端的處理費），當初的契約就允許廠商就地敲碎、覆土掩埋。

劉康彥最後提到，好的公共建設需要長期的維護管理，更何況是已經啟用超過6年、屬於全開放式的港區設施。期待高市長能帶領市府團隊做好維管工作，不要想花招、出怪招。

新竹市民眾黨議員護航高虹安到南寮風箏賽場找馬桶？綠營議員劉康彥則批是烏龍爆料、並發文暗諷「古有圍魏救趙、今有馬桶護高」。圖為漁港垃圾暫存場內的情況。（記者洪美秀攝）

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