為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不只禁打主席牌！民進黨：立委初選禁掛14人提名小組合照

    民進黨中央黨部公告，立委初選參選人的文宣品，即日起不得使用14位提名策略小組成員的照片與推薦，也不得宣稱上述成員「唯一支持」。（資料照）

    民進黨中央黨部公告，立委初選參選人的文宣品，即日起不得使用14位提名策略小組成員的照片與推薦，也不得宣稱上述成員「唯一支持」。（資料照）

    2023/03/15 17:57

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨區域立委初選下週起跑，民進黨2024大選提名策略小組今天（15日）首度開會，拍板小組分工協調區域，並決議初選參選人的文宣品即日起不得使用14位提名策略小組成員的照片與推薦，也不得宣稱上述成員「唯一支持」。

    提名策略小組由新系的前屏東縣長潘孟安擔任召集人，成員包含立法院民進黨團總召柯建銘、行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、英系立委羅致政、蔡易餘、正國會總統府祕書長林佳龍、正國會中常委陳茂松、新系前立委段宜康、新社會智庫副總幹事劉維鈞、蘇系立委吳秉叡、綠色友誼連線中執委林益邦、湧言會召集人王定宇、民進黨祕書長許立明，共14人。

    區域立委提名分工協調區域，提名策略小組決議，南高屏地區為陳其邁、許立明、王定宇、潘孟安；雲嘉嘉地區為陳茂松、蔡易餘、劉維鈞；中彰投苗地區為林佳龍、羅致政、林益邦、劉維鈞；桃竹竹地區為鄭文燦、柯建銘、潘孟安；北北基宜地區為林佳龍、段宜康、羅致政、吳秉叡；花東離島地區為陳茂松、段宜康、許立明。

    提名策略小組也拍板，小組不會針對特定初選參選人表態支持與否，以維護民進黨初選公平性。

    據此，民進黨中央黨部公告以下幾點原則，要求所有初選參選人確實遵守：

    第一，自即日起，所有初選參選人之文宣品（包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等）不得使用提名策略小組所有成員之照片與推薦。

    第二，自即日起，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，提名策略小組任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。

    若任何初選參選人違反上述二項規定之一，經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請提名策略小組做適當之處置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賴清德登記總統初選 鄭文燦力挺：給予更大支持與力量
    2023/03/15 17:28

    賴清德登記總統初選 鄭文燦力挺：給予更大支持與力量
    賴清德：過去職務轉換一定超過原任期二分之一
    2023/03/15 17:04

    賴清德：過去職務轉換一定超過原任期二分之一

    穩中求獲利 馮志源：特別股是資產安全氣囊
    總統立委都包括 民眾黨通過選舉提名辦法
    2023/03/15 15:48

    總統立委都包括 民眾黨通過選舉提名辦法
    拚戰2024！賴清德登記黨內總統初選：請給我機會帶領國家
    2023/03/15 10:08

    拚戰2024！賴清德登記黨內總統初選：請給我機會帶領國家

    三地能源牛潮埔儲能案合法規盼共識
    「誠信條款」遭質疑 民進黨團：歡迎藍營訂定王鴻薇計劃
    2023/03/13 14:22

    「誠信條款」遭質疑 民進黨團：歡迎藍營訂定王鴻薇計劃
    民進黨立委初選禁掛賴清德合照 「賴唯一支持」也不行
    2023/03/10 16:30

    民進黨立委初選禁掛賴清德合照 「賴唯一支持」也不行
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播