不只禁打主席牌！民進黨：立委初選禁掛14人提名小組合照

民進黨中央黨部公告，立委初選參選人的文宣品，即日起不得使用14位提名策略小組成員的照片與推薦，也不得宣稱上述成員「唯一支持」。（資料照）

2023/03/15 17:57

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨區域立委初選下週起跑，民進黨2024大選提名策略小組今天（15日）首度開會，拍板小組分工協調區域，並決議初選參選人的文宣品即日起不得使用14位提名策略小組成員的照片與推薦，也不得宣稱上述成員「唯一支持」。

提名策略小組由新系的前屏東縣長潘孟安擔任召集人，成員包含立法院民進黨團總召柯建銘、行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、英系立委羅致政、蔡易餘、正國會總統府祕書長林佳龍、正國會中常委陳茂松、新系前立委段宜康、新社會智庫副總幹事劉維鈞、蘇系立委吳秉叡、綠色友誼連線中執委林益邦、湧言會召集人王定宇、民進黨祕書長許立明，共14人。

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區域立委提名分工協調區域，提名策略小組決議，南高屏地區為陳其邁、許立明、王定宇、潘孟安；雲嘉嘉地區為陳茂松、蔡易餘、劉維鈞；中彰投苗地區為林佳龍、羅致政、林益邦、劉維鈞；桃竹竹地區為鄭文燦、柯建銘、潘孟安；北北基宜地區為林佳龍、段宜康、羅致政、吳秉叡；花東離島地區為陳茂松、段宜康、許立明。

提名策略小組也拍板，小組不會針對特定初選參選人表態支持與否，以維護民進黨初選公平性。

據此，民進黨中央黨部公告以下幾點原則，要求所有初選參選人確實遵守：

第一，自即日起，所有初選參選人之文宣品（包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等）不得使用提名策略小組所有成員之照片與推薦。

第二，自即日起，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，提名策略小組任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。

若任何初選參選人違反上述二項規定之一，經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請提名策略小組做適當之處置。

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