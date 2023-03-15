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    台版「彈簧刀」由海軍建案 中科院：7、8月進行作戰測評

    台版彈簧刀「巡飛彈無人機系統」。（記者劉信德攝）

    台版彈簧刀「巡飛彈無人機系統」。（記者劉信德攝）

    2023/03/15 18:41

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國軍援烏克蘭的彈簧刀自殺式無人機在烏俄戰爭中，多次精準襲擊俄軍，引發世人關注。中科院昨首度公開自行研製的台版彈簧刀「巡飛彈無人機系統」，可由單兵攜行，可精準攻擊高威脅與高價值的人、車等目標；對此，國防部長邱國正今指出，巡飛彈無人機將由海軍建案；中科院長張忠成表示，7、8月進行作戰測評，明年可能就開始建案量產。

    立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正、國安局、陸委會、法務部、海巡署、內政部移民署及警政署報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，併請海基會列席，並備質詢。

    民進黨立委趙天麟關切中科院昨對外公開「巡飛彈無人機」是否納入國軍建案；邱國正表示，這個已經列為建軍案之一了，將由海軍統籌來做，任何一個建案，硬體跟人員、軟體一旦成案，就同步在進行；張忠誠補充，預計在7、8月進入作戰測評，明年可能就開始建案量產。

    中科院昨首度對外公開「巡飛彈無人機系統」，使用發射筒發射，用於攻擊高威脅與高價值的人、車等目標；中科院並未公布精確數據，僅透露這款無人機系統的導控距離大於10公里、滯空時間大於15分鐘，並酬載可見光／紅外線（EO/IR）偵蒐系統，並在機頭裝載高爆或是穿甲彈藥。

    中科院航空所所長齊立平受訪表示，巡飛彈無人機也正在導入人工智慧進行目標識別，可說是由單兵攜行的大型手榴彈，可用於近岸攻擊。

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