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    鄭文燦：國際青商會世界大會 2024年在台舉行

    行政院副院長鄭文燦今（15）日接見「國際青年商會世界總會主席維多奧瑪松（Viktor Omarsson）訪問團」。（行政院提供）

    行政院副院長鄭文燦今（15）日接見「國際青年商會世界總會主席維多奧瑪松（Viktor Omarsson）訪問團」。（行政院提供）

    2023/03/15 17:49

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院副院長鄭文燦今（15）日接見「國際青年商會世界總會主席維多奧瑪松（Viktor Ómarsson）訪問團」時表示，2024年國際青年商會世界大會將在他的故鄉桃園舉辦，這也是他擔任桃園市長期間，和台灣的國際青商總會一起努力爭取完成。

    鄭文燦表示，在他擔任桃園市長8年期間，不僅成立青年事務局，也率市府與青商會合作，推動青年投入聯合國17項永續發展目標（SDGs），相關活動都獲得很大的迴響。

    鄭文燦指出，國際青年商會中華民國總會已有70年歷史，成立至今共有151個分會，7200位會員來自台灣各城市之間。台灣正面臨能源轉型、低碳轉型、數位轉型等挑戰，特別是在疫後經濟復甦方面，青商夥伴也積極投入協助；尤其土耳其上月發生大地震，台灣青商會在短短3天，就捐出130箱物資，展現高度的社會關懷。

    維多奧瑪松致詞時則說，很高興能率團前來台灣，國際青商會在各國交流緊密，他身為世界總會長，也將持續帶領青年關注氣候變遷、社會和平等議題，無論是政治參與、創新創業或是社會公益，相信青年夥伴都可以透過自己的力量，推動國家和社會的發展和進步，世界總會也會和大家共同持續努力。

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